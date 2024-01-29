В Самаре из-за возгорания проводки из школы эвакуировано 1100 детей

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В понедельник, 29 января, в 8:25 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в МБОУ "Школа № 12" на ул. Красноармейской в Самаре, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.