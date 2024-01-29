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Экономика и бизнес

"Акрон Холдинг" приобрел санкт-петербургский металлургический завод

ТОЛЬЯТТИ. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Тольяттинский "Акрон Холдинг" приобрел санкт-петербургское предприятие "Транскат", специализирующееся на производстве медной катанки и контактных проводов, сообщает "Самарское обозрение".

АО "Транскат" поставляет свою продукцию крупнейшим кабельным заводам России и стран СНГ, более 70% продукции предприятия отгружается на экспорт. Завод производит уникальные контактные провода для скоростного движения РЖД. Согласно информации системы "СПАРК-Интерфакс", в 2022 г. выручка завода составила порядка 200 млн рублей. В лучшие периоды этот показатель составлял около 800 млн рублей. Владельцем "Транската" выступает ООО "ФИК Рейл-Инвест". До конца прошлого года компания принадлежала ООО "Аквилла", бенефициаром которого выступал Виктор Радин. В конце ноября 2023 г. "ФИК Рейл-Инвест" сменил владельцев. Компания перешла под контроль АО "Акрон Индустрия" (99,99%) и лично Павла Морозова (0,01%). Сумма сделки не раскрывается.

В "Акрон Холдинге" подтвердили покупку питерского завода. "АО "Транскат" — это металлургическое производство медной катанки и КПП, которое полностью вписывается в нашу стратегию развития. Сейчас стоит задача дозагрузить производственные мощности, работать с эффективностью производства. Считаем актив перспективным с учетом встраивания его в коммерческие и производственные цепочки Северо-Западного федерального округа. Безусловно, данный актив войдет в наш производственный дивизион и будет интегрирован", — пояснили "СО" в пресс-службе "Акрон Холдинга".

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