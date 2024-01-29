В китайском Шэньяне открылся первый фестиваль-ярмарка "Сделано в России"

27 января в городе Шэньян, столице китайской провинции Ляонин, открылся первый фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России". Мероприятие организовано Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) при поддержке правительства России и правительства провинции Ляонин.

Торжественная церемония открытия фестиваля началась с концертных номеров российских и китайских исполнителей. С песнями "Калинка" и "Подмосковные вечера" перед гостями фестиваля-ярмарки выступил ансамбль народных инструментов "Карусель" из Амурской области.

С приветственным словом к гостям фестиваля-ярмарки обратились генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, губернатор провинции Ляонин Ли Лэчэн, мэр города Шэньян Лу Чжичэн, а также представители российского и китайского бизнеса.

"Миссия фестиваля-ярмарки — создать образ нашей страны как надежного партнера. И синергия продвижения российской продукции, культуры, спорта и традиций, которая лежит в основе нашего нового формата продвижения экспорта, в этом неоценима. Мы привезли в Китай всё лучшее, что "Сделано в России": наше гостеприимство, традиции и экологически чистую, качественную, вкуснейшую продукцию. Уверены, это позволит сделать наши страны еще чуть ближе друг к другу", — подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

В первый день фестиваля жители Шэньяна смогли встретиться с Олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой, увидеть выступления ансамбля "Карусель" и российского исполнителя Никиты Осина, посетить мастер-классы по гжельской и хохломской росписи и продегустировать российские продукты.

Всего на прилавках ярмарки представлено около 1,5 тыс. наименований товаров, в том числе различные сладости, напитки, натуральные молочные изделия, свежие морепродукты и другая продукция от российских производителей. Всего в пилотном фестивале-ярмарке принимают участие более 130 компаний из порядка 30 регионов России.

В их числе как небольшие компании, которые впервые выходят на китайский рынок, так и крупнейшие агропроизводители: "Мираторг", "Черкизово", "Эфко", "Балтика", "МАКФА", "Союзпищепром", "Объединенные кондитеры", "Славянка", "Русский краб", "СЗРК", "Эконива", "Комос", "БРПИ", "Дядя Ваня", "АБИ Продакт" и другие. Для них Российский экспортный центр организует целевые переговоры с потенциальными партнерами.

В рамках фестиваля-ярмарки в течение недели для жителей городов Шэньян и Далянь пройдут дегустационные и кулинарные шоу, мастер-классы по традиционным российским промыслам, а также состоится гала-концерт артистов балета Мариинского театра, театра балета им. Леонида Якобсона и Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой.

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Китае с 27 января по 5 февраля в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Он приурочен к Китайскому новому году и открывает перекрестный Год культуры России — Китая.