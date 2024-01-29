Ночью в Южном Городе сгорела иномарка

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В понедельник, 29 января, в 4:08, загорелась машина неподалеку от дома № 8 на ул. Подстепновской в мкр Южный Город-1 в Волжском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.