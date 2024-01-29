Участники "Хаски Трипа" смогли покататься на упряжках

В Самаре прошел очередной "Хаски Трип" — поход с собаками северных пород из реабилитационного центра "ФлагманВет".

Несколько десятков волонтеров прошли 6 км по снежным полям в окрестностях с. Лопатино Волжского района вместе с собаками хаски, не имеющими постоянных хозяев.

Новинкой "Хаски Трипа" стала возможность прокатиться на упряжке. Некоторые собаки проходят обучение этому навыку с профессиональным каюром, и в финале похода они продемонстрировали свои умения. В конце участники собрались вокруг костра и обменялись впечатлениями.

На "Хаски Трип" приезжают не только с друзьями, но и с семьями, берут с собой детей. Общение с контактными, активными и очаровательными хаски оставляет яркие впечатления. Все эти животные были найдены на улицах — потерянные, выброшенные и даже привязанные в лесу к деревьям. Сейчас они проходят реабилитацию во "ФлагманВет". В центре проживает около 20 собак северных пород. Одним удается найти дом, но на их место сразу поступают новые. Почти все участники прошлых походов уже обрели свои семьи.

"Хаски — одна из самых популярных бездомных породистых собак. Они очень энергичные, по этой причине часто становятся бездомными: они убегают или их выбрасывают, не справляясь с ними. Мы создали такие походы для того, чтобы поднимать важность проблемы. Перед тем как завести собаку, человек должен все о ней узнать. Хаски — это рабочие собаки. Своими походами мы даем им возможность поработать, а также пообщаться с людьми, стать более социальными и, может быть, в итоге домашними. Благодаря походам, мы пристроили больше 20 хаски в семьи.

Шестой поход отличается тем, что мы пробуем поставить наших хаски в настоящую упряжку. Мы занимаемся с профессиональным тренером, который их учит", — рассказывает директор ветеринарного центра "ФлагманВет" Инна Тарасенко.

"Хаски Трип" — это благотворительный поход, главная цель которого — заявить о том, что животным, особенно бездомным, нужна помощь. Для свободолюбивых и активных хаски очень важна прогулка, ведь в условиях приюта часто гулять им не удается. Не менее важно в их социализации общение с человеком. Для людей участие в походе — возможность не только активно и интересно провести время, но и оценить себя в роли потенциальных хозяев собак, познакомиться с ними поближе, чтобы в последующем, возможно, забрать кого-то домой.

С декабря 2022 г. по января 2024 г. состоялось шесть походов. Участники ходили по лесным дорожкам и покоряли заснеженные горные вершины, наслаждались чистым воздухом весеннего соснового бора и майским солнцем на тропинках правого берега Волги. Следующий поход состоится уже в феврале.