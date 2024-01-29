Участники "Хаски Трипа" смогли покататься на упряжках

В Самаре прошел очередной "Хаски Трип" — поход с собаками северных пород из реабилитационного центра "ФлагманВет".
Несколько десятков волонтеров прошли 6 км по снежным полям в окрестностях с. Лопатино Волжского района вместе с собаками хаски, не имеющими постоянных хозяев.
Новинкой "Хаски Трипа" стала возможность прокатиться на упряжке. Некоторые собаки проходят обучение этому навыку с профессиональным каюром, и в финале похода они продемонстрировали свои умения. В конце участники собрались вокруг костра и обменялись впечатлениями.
На "Хаски Трип" приезжают не только с друзьями, но и с семьями, берут с собой детей. Общение с контактными, активными и очаровательными хаски оставляет яркие впечатления. Все эти животные были найдены на улицах — потерянные, выброшенные и даже привязанные в лесу к деревьям. Сейчас они проходят реабилитацию во "ФлагманВет". В центре проживает около 20 собак северных пород. Одним удается найти дом, но на их место сразу поступают новые. Почти все участники прошлых походов уже обрели свои семьи.
"Хаски — одна из самых популярных бездомных породистых собак. Они очень энергичные, по этой причине часто становятся бездомными: они убегают или их выбрасывают, не справляясь с ними. Мы создали такие походы для того, чтобы поднимать важность проблемы. Перед тем как завести собаку, человек должен все о ней узнать. Хаски — это рабочие собаки. Своими походами мы даем им возможность поработать, а также пообщаться с людьми, стать более социальными и, может быть, в итоге домашними. Благодаря походам, мы пристроили больше 20 хаски в семьи.
Шестой поход отличается тем, что мы пробуем поставить наших хаски в настоящую упряжку. Мы занимаемся с профессиональным тренером, который их учит", — рассказывает директор ветеринарного центра "ФлагманВет" Инна Тарасенко.
"Хаски Трип" — это благотворительный поход, главная цель которого — заявить о том, что животным, особенно бездомным, нужна помощь. Для свободолюбивых и активных хаски очень важна прогулка, ведь в условиях приюта часто гулять им не удается. Не менее важно в их социализации общение с человеком. Для людей участие в походе — возможность не только активно и интересно провести время, но и оценить себя в роли потенциальных хозяев собак, познакомиться с ними поближе, чтобы в последующем, возможно, забрать кого-то домой.
С декабря 2022 г. по января 2024 г. состоялось шесть походов. Участники ходили по лесным дорожкам и покоряли заснеженные горные вершины, наслаждались чистым воздухом весеннего соснового бора и майским солнцем на тропинках правого берега Волги. Следующий поход состоится уже в феврале.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.