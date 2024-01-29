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Финансы Экономика и бизнес

Экскаватор с преференцией: ряд моделей китайской спецтехники включили в специальную программу

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Фронтальные погрузчики из Китая и экскаваторы международного производителя спецтехники с нового года включены в специальную программу финансирования. Выгода от их приобретения может составить до полумиллиона рублей.

Об этом сообщает пресс-служба лизинговой компании CARCADE. В рамках партнёрской программы с ООО "ТОП МАШИНЕРИ" клиенты компании cмогут приобрести фронтальные погрузчики и экскаваторы Lonking различных модификаций, а также экскаваторы-погрузчики CASE с использованием эксклюзивной корпоративной скидки от 300 до 500 тысяч рублей. Размер преференции зависит от марки и модели спецтехники: так, к примеру, на фронтальный погрузчик Lonking LG833N грузоподъёмностью 3000 кг распространяется скидка в размере 300 тыс. рублей, тогда как экскаватор Lonking CDM6266 и экскаватор-погрузчик CASE 695SV доступны с выгодой в размере 500 тыс. рублей. Акция распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнёра специальной программы. Полный перечень список доступной к приобретению техники можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.

Компания ТОП МАШИНЕРИ является официальным дилером китайских марок Lonking и XGMA на территории РФ, а также поставщиком запчастей для спецтехники брендов Сaterpillar, CASE, Lonking, Дст-Урал, SHANTUI, SDLG. На складе компании всегда в наличии большой выбор востребованных моделей спецтехники, запасных деталей и комплектующих для карьерной и дорожно-строительной техники. Специалисты ТОП МАШИНЕРИ организуют подбор техники для любых условий эксплуатации и быструю доставку в любой регион РФ.

Гид потребителя

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