Экскаватор с преференцией: ряд моделей китайской спецтехники включили в специальную программу

Фронтальные погрузчики из Китая и экскаваторы международного производителя спецтехники с нового года включены в специальную программу финансирования. Выгода от их приобретения может составить до полумиллиона рублей.
Об этом сообщает пресс-служба лизинговой компании CARCADE. В рамках партнёрской программы с ООО "ТОП МАШИНЕРИ" клиенты компании cмогут приобрести фронтальные погрузчики и экскаваторы Lonking различных модификаций, а также экскаваторы-погрузчики CASE с использованием эксклюзивной корпоративной скидки от 300 до 500 тысяч рублей. Размер преференции зависит от марки и модели спецтехники: так, к примеру, на фронтальный погрузчик Lonking LG833N грузоподъёмностью 3000 кг распространяется скидка в размере 300 тыс. рублей, тогда как экскаватор Lonking CDM6266 и экскаватор-погрузчик CASE 695SV доступны с выгодой в размере 500 тыс. рублей. Акция распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнёра специальной программы. Полный перечень список доступной к приобретению техники можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.
Компания ТОП МАШИНЕРИ является официальным дилером китайских марок Lonking и XGMA на территории РФ, а также поставщиком запчастей для спецтехники брендов Сaterpillar, CASE, Lonking, Дст-Урал, SHANTUI, SDLG. На складе компании всегда в наличии большой выбор востребованных моделей спецтехники, запасных деталей и комплектующих для карьерной и дорожно-строительной техники. Специалисты ТОП МАШИНЕРИ организуют подбор техники для любых условий эксплуатации и быструю доставку в любой регион РФ.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.