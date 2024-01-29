Самарский журналист попал в базу данных "Миротворец"

Самарский журналист Илья Круговой, добровольно мобилизовавшийся в ряды российской армии для участия в СВО, попал в базу данных "Миротворец". Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Журналист опубликовал скриншот страницы "Миротворца" с данными на него и подписал: "Ну, я в принципе не удивлен".

Украинский сайт "Миротворец" создан в августе 2014 г. и позиционирует себя как "интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан".