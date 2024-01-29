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ЦИК зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборах президента России

МОСКВА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на должность президента России на выборах в марте 2024 года. Ранее кандидат представил в ЦИК России 315 тысяч подписей в свою поддержку.

Также ЦИК зарегистрировала Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова ("Новые люди"), Николая Харитонова (КПРФ).

Напомним, выборы президента России назначены на 17 марта, голосование будет проходить три дня - 15, 16, 17 марта. Решение о регистрации всех кандидатов ЦИК будет принимать до 10 февраля.

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