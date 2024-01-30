Самарец прописал в своей "коммуналке" более 400 мигрантов

В Промышленном районе Самары сотрудники полиции пресекли факт фиктивной постановки на учет более 400 иностранных граждан. За свои "услуги" он получил денежное вознаграждение — свыше 40 тыс. рублей.

По данным полицейских, местный 45-летний житель в 2023 г. незаконно поставил на учет по месту своей регистрации в коммунальной квартире более 400 иностранных граждан, в дальнейшем не собираясь предоставлять им для проживания жилое помещение — комнату площадью 11 кв. метров. Собственником жилплощади является 75-летняя мать мужчины. Со слов родственницы злоумышленника, о том, что в комнате зарегистрировано столько людей, она не знала.

Мужчина официально не трудоустроен, ранее к уголовной ответственности привлекался за совершение краж.

В отношении самарца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации". Иностранные граждане сняты с регистрационного учета по месту пребывания.