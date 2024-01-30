16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарец прописал в своей "коммуналке" более 400 мигрантов В Тольятти школьница получила травму во время квеста Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре Дело осквернителей памятника героям СВО передали в суд Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с избиением паралимпийской чемпионки

Преступления Происшествия

Самарец прописал в своей "коммуналке" более 400 мигрантов

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Промышленном районе Самары сотрудники полиции пресекли факт фиктивной постановки на учет более 400 иностранных граждан. За свои "услуги" он получил денежное вознаграждение — свыше 40 тыс. рублей.

По данным полицейских, местный 45-летний житель в 2023 г. незаконно поставил на учет по месту своей регистрации в коммунальной квартире более 400 иностранных граждан, в дальнейшем не собираясь предоставлять им для проживания жилое помещение — комнату площадью 11 кв. метров. Собственником жилплощади является 75-летняя мать мужчины. Со слов родственницы злоумышленника, о том, что в комнате зарегистрировано столько людей, она не знала.

Мужчина официально не трудоустроен, ранее к уголовной ответственности привлекался за совершение краж. 

В отношении самарца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации". Иностранные граждане сняты с регистрационного учета по месту пребывания.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4