Подрядчик, сорвавший срок капремонта в Поволжском государственном колледже, угодил в "черный список"

В Самарском УФАС сообщили, что в реестр недобросовестных поставщиков попало ООО "Байкал", нарушившее сроки ремонта здания Поволжского государственного колледжа в Самаре.

В антимонопольную службу обратились представители учебного заведения с просьбой включить ООО "Байкал" в "черный список", поскольку подрядчик не исполнил обязательств по контракту на капитальный ремонт здания и инженерных сетей производственных мастерских учебного учреждения. Сумма контракта составляла 19, 3 млн рублей.

Выяснилось, что контракт был заключен 11 апреля 2023 года, но компания не успела завершить ремонт в отведенный срок, "тем самым усложнив процесс обучения студентов", передает пресс-служба УФАС по Самарской области.

Учебное учреждение в одностороннем порядке расторгло контракт. Самарское УФАС России, в свою очередь, включило об ООО "Байкал" в РНП сроком на два года.