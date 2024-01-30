11 человек эвакуировали из-за пожара на ул. Фадеева в Самаре

Во вторник, 30 января, примерно в 0:20, загорелась общая входная дверь в доме № 55 на ул. Фадеева в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огонь распространился на 2 кв. м. На его тушение выезжали 10 человек, которые ликвидировали пожар в 0:34. Причину возгорания устанавливают.

Пострадавших нет. Из здания эвакуировали 11 человек.