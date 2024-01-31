Жители Самарской области в 2023 г. на 2% чаще обращались в прокуратуру

Начальник отдела по рассмотрению обращений и приему граждан областного ведомства Светлана Тороп в интервью подвела итоги 2023 года.

- Как часто жители области обращаются к прокурорам?

- В 2023 г. в Самарской области количество обращений, поступивших прокурорам, составило 116,7 тысячи. Это на 2,13% больше, чем за 2022 год.

- За счет чего растет количество обращений?

- Этому способствовала активизация работы прокуроров по проведению личных приемов населения, а также активное использование гражданами сервиса подачи обращений через единый портал государственных услуг. Так, посредством Госуслуг в прокуратуру области поступило свыше 22 тыс. обращений, еще 19 тыс. - через единый портал органов прокуратуры.

В целом доля жалоб, подданных в электронной форме, составила 35,6%, что выше, чем в 2022 году.

Надо упомянуть, что среди поступивших жалоб автором 1379 обращений является один человек.

- Чего обычно хотят граждане от прокуроров?

- Чаще всего граждане обращаются за помощью по защите социальных, трудовых, жилищных прав, нарушения в сфере ЖКХ, законодательства об исполнительном производстве (прокурорами разрешено свыше 54 тыс. обращений в сфере надзора за исполнением федерального законодательства). Более 14 тыс. жалоб касались нарушений закона при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях, нарушений при производстве предварительного следствия и дознания.

- Все ли обращения успевают рассмотреть?

- Всего рассмотрено 86,7 тыс. обращений, что составило 74,3% от числа поступивших. Разрешено 71,7 тыс. обращений, что на 7,8% больше показателя 2022 года. Их массовая доля от числа рассмотренных составила 82,6%.

Подобный рост обусловлен внесенными коррективами в организацию работы по рассмотрению обращений, тщательному предварительному рассмотрению поступающих заявлений и жалоб.

В 2023 года удовлетворена каждая пятая жалоба, то есть свыше 13 тыс. обращений. Наибольшее количество обоснованных обращений поступило по вопросам надзора за исполнением федерального законодательства: из 54 тыс. разрешенных обращений удовлетворено 9284 или 17%.

- Можно конкретный пример?

- Прокуратурой области разрешено обращение инвалида первой группы на необеспечение доступности подъезда многоквартирного дома. В итоге подъезд был оборудован подъемной платформой.

Вместе с тем комплексной проверкой обеспечения доступности общего имущества многоквартирных домов прокуратурой Тольятти установлено, что по состоянию на июль 2023 года на территории города расположено 84 не обеспеченных многоквартирных дома (с учетом требований беспрепятственного доступа), в которых проживают 94 инвалида.

В целях выделения дополнительного бюджетного финансирования соответствующая информация была направлена прокуратурой главе города. В результате в бюджет Тольятти были внесены изменения, предусматривающие выделение в 2023 и 2024 годах по 5 млн руб. на эти цели.

Кроме того, в целях обеспечения доступности многоквартирных домов для инвалидов органами прокуратуры Тольятти в суды предъявлено 34 исковых заявления в интересах 46 инвалидов к администрации городского округа.

Еще с 42 инвалидами организовано взаимодействие с целью защиты их прав в судебном порядке.

- Возбуждались ли уголовные дела по итогам обращений в прокуратуру?

- Прокурорами было направлено 16 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке статьи 37 УПК РФ, по результатам рассмотрения которых возбуждено 15 уголовных дел.

Также надо сказать, что по удовлетворенным обращениям отменено 159 постановлений о приостановлении предварительного расследования по уголовному делу и отменено 1486 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

Одним из примеров возбуждения уголовного дела по результатам материалов проверки в связи с разрешением обращения служит проверка прокуратуры Камышлинского района. В ходе рассмотрения обращения жительницы села по вопросу увольнения ее с места работы, после которого ей не начислялись доплаты к пенсии, было установлено, что руководителем предприятия ее увольнение не было надлежащим образом оформлено. Фактически заявительница числилась трудоустроенной, однако заработную плату за нее получал руководитель организации.

Материал прокурорской проверки был направлен в орган предварительного расследования, по результатам его рассмотрения в отношении руководителя организации возбуждено дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

- Какие нарушения чаще всего выявляются с подачи граждан?

- Наиболее часто признавались обоснованными жалобы по вопросам нарушений трудового законодательства (1953), нарушений в сфере ЖКХ (1597), нарушения законов об исполнительном производстве (1603).

К характерным и распространенным нарушениям закона следует отнести невыплату заработной платы, выдачу документов при увольнении, некачественное проведение работ по капитальному ремонту, нарушение срока и неполноту исполнительных действий, необоснованное прекращение исполнительного производства, нарушение срока выплаты заработной платы.

Также отмечу, что сохранилась наметившаяся в 2022 году тенденция роста числа обращений по вопросам нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения: количество разрешенных обращений выросло на 55% (с 754 до 1168), число обоснованных жалоб выросло на 97,3% (с 256 до 505).

- Часто ли жители региона приходят на личные приемы прокуроров?

- В прошедшем году прокурорами на личном приеме принято почти 25 тыс. жителей региона, что на 3 % больше, чем в 2022 году.

На системной основе прокурорами проводятся приемы социально-уязвимой категории граждан, в том числе граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Так, прокурором Кировского района Самары в ходе выездного приема в Самарскую городскую общественную организацию инвалидов-колясочников "Ассоциация Десница" принято обращение о нарушении законодательства о безопасности дорожного движения. Проверкой было установлено, что на остановке общественного транспорта на Железнодорожном вокзале в связи с неисправностью пандуса, не представляется возможным беспрепятственно подняться в автобусы, принадлежащие ООО "СамараАвтоГаз". Прокуратурой района было внесено представление руководителю ООО, оно рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены.