10 управленцев из Самарской области примут участие в суперфинале конкурса "Лидеры России"

22-25 февраля в Московском Манеже пройдет суперфинал пятого конкурса управленцев "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". По решению наблюдательного совета в суперфинале примут участие 302 управленца, в том числе 10 представителей Самарской области.

Суперфинал пятого конкурса "Лидеры России" традиционно состоится в формате интенсивного нетворкинга и деловой игры, где участники, работая в командах, продемонстрируют свои деловые и личностные качества, пройдут комплексную оценку основных управленческих ролей. Конкурсантам предстоит поработать над управленческими кейсами, подготовленными профессиональными экспертами специально к этому мероприятию, и проявить себя в ситуациях, возникающих в реальной жизни руководителей.

"Суперфинал "Лидеров России" - всегда долгожданное событие, поучаствовать в котором стремятся все, кто подает заявку на участие в конкурсе. К каждому сезону команда проекта вместе с Экспертным советом создают новые задания и придумывают неожиданные форматы для оценки участников", - рассказал ректор президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Помимо оценочных мероприятий участников ожидает образовательная и деловая программы - лекции, мастер-классы, встречи с наставниками и партнерами конкурса.

В суперфинале пятого юбилейного конкурса "Лидеры России" от Самарской области участвуют представители различных сфер деятельности: Дмитрий Бодряков, самозанятый - один из самых опытных победителей, в третий раз участвовал в очных испытаниях конкурса (г. Самара); Юлия Заверткина, предприниматель, владелица продюсерского центра, а также многодетная мама четырех детей (г. Самара); Дарья Игнатенко, директор проектной компании "Пятый Океан" (г. Тольятти); Артем Когдин, заместитель главы администрации Куйбышевского района Самары; Павел Корчагин, старший менеджер по продажам ООО "ЭЙ БИ СИ СОЛЮШЕНС" (г. Тольятти); Дмитрий Назин, председатель первичной профсоюзной организации ПАО "Тольяттиазот" (г. Тольятти); Кирилл Саяпин, директор департамента информационных технологий крупнейшей сервисной компании России (нефтегазовая отрасль) ООО "АРГОС" (г. Самара); Дмитрий Станотин, заместитель руководителя УФНС России по Самарской области (г. Самара); Анна Старкова, проректор Поволжского государственного университета сервиса (г. Тольятти); Михаил Шустов, главный менеджер проекта Самарского научно-исследовательского и проектного института нефтедобычи ООО "САМАРАНИПИНЕФТЬ" (г. Самара).

Все участники суперфинала - победители финалов в федеральных округах России, которые состоялись в сентябре-декабре 2023 года. 112 представителей Центрального федерального округа, 46 представителей Приволжского федерального округа, 37 представителей Северо-Западного федерального округа, 28 представителей Сибирского федерального округа, 27 представителей Уральского федерального округа, 22 представителя Южного федерального округа, 11 представителей Дальневосточного федерального округа, девять представителей Северо-Кавказского федерального округа, шесть представителей новых регионов России - Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также четыре представителя, проживающие за рубежом.

До очных испытаний конкурсанты также успешно прошли задания дистанционного этапа, решив серию тестов, подтвердили свои знания на контрольном тестировании, приняли участие в региональном этапе, где готовили предложения по решению актуальных проблем российских субъектов.

Все суперфиналисты получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны. Победители суперфинала смогут в течение года получать карьерные консультации и сопровождение.