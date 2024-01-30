10 управленцев из Самарской области примут участие в суперфинале конкурса "Лидеры России"

22-25 февраля в Московском Манеже пройдет суперфинал пятого конкурса управленцев "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". По решению наблюдательного совета в суперфинале примут участие 302 управленца, в том числе 10 представителей Самарской области.
Суперфинал пятого конкурса "Лидеры России" традиционно состоится в формате интенсивного нетворкинга и деловой игры, где участники, работая в командах, продемонстрируют свои деловые и личностные качества, пройдут комплексную оценку основных управленческих ролей. Конкурсантам предстоит поработать над управленческими кейсами, подготовленными профессиональными экспертами специально к этому мероприятию, и проявить себя в ситуациях, возникающих в реальной жизни руководителей.
"Суперфинал "Лидеров России" - всегда долгожданное событие, поучаствовать в котором стремятся все, кто подает заявку на участие в конкурсе. К каждому сезону команда проекта вместе с Экспертным советом создают новые задания и придумывают неожиданные форматы для оценки участников", - рассказал ректор президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.
Помимо оценочных мероприятий участников ожидает образовательная и деловая программы - лекции, мастер-классы, встречи с наставниками и партнерами конкурса.
В суперфинале пятого юбилейного конкурса "Лидеры России" от Самарской области участвуют представители различных сфер деятельности: Дмитрий Бодряков, самозанятый - один из самых опытных победителей, в третий раз участвовал в очных испытаниях конкурса (г. Самара); Юлия Заверткина, предприниматель, владелица продюсерского центра, а также многодетная мама четырех детей (г. Самара); Дарья Игнатенко, директор проектной компании "Пятый Океан" (г. Тольятти); Артем Когдин, заместитель главы администрации Куйбышевского района Самары; Павел Корчагин, старший менеджер по продажам ООО "ЭЙ БИ СИ СОЛЮШЕНС" (г. Тольятти); Дмитрий Назин, председатель первичной профсоюзной организации ПАО "Тольяттиазот" (г. Тольятти); Кирилл Саяпин, директор департамента информационных технологий крупнейшей сервисной компании России (нефтегазовая отрасль) ООО "АРГОС" (г. Самара); Дмитрий Станотин, заместитель руководителя УФНС России по Самарской области (г. Самара); Анна Старкова, проректор Поволжского государственного университета сервиса (г. Тольятти); Михаил Шустов, главный менеджер проекта Самарского научно-исследовательского и проектного института нефтедобычи ООО "САМАРАНИПИНЕФТЬ" (г. Самара).
Все участники суперфинала - победители финалов в федеральных округах России, которые состоялись в сентябре-декабре 2023 года. 112 представителей Центрального федерального округа, 46 представителей Приволжского федерального округа, 37 представителей Северо-Западного федерального округа, 28 представителей Сибирского федерального округа, 27 представителей Уральского федерального округа, 22 представителя Южного федерального округа, 11 представителей Дальневосточного федерального округа, девять представителей Северо-Кавказского федерального округа, шесть представителей новых регионов России - Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также четыре представителя, проживающие за рубежом.
До очных испытаний конкурсанты также успешно прошли задания дистанционного этапа, решив серию тестов, подтвердили свои знания на контрольном тестировании, приняли участие в региональном этапе, где готовили предложения по решению актуальных проблем российских субъектов.
Все суперфиналисты получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны. Победители суперфинала смогут в течение года получать карьерные консультации и сопровождение.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.