В Сергиевском районе женщина попалась на удочку мошенника

В Сергиевском районе жертвой афериста стала 50-летняя женщина, начальник одной из организаций.

Неизвестный в мессенджере предложил потерпевшей постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из известных интернет-платформ.

Поддавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, женщина перевела аферисту порядка 1,6 млн рублей. Преступник, получив деньги, перестал выходить на связь.

Потерпевшая, поняв, что стала жертвой обмана, обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок путем инвестиций.





