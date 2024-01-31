Из Самары в 2023 году выдворили более 3 тысяч незаконных мигрантов

Во вторник, 30 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание Совета по межнациональным отношениям. Участники обсудили вопросы укрепления межнационального мира и согласия, меры профилактики правонарушений, а также помощь участникам СВО и их родным.

Открывая заседание, губернатор подчеркнул: Российская Федерация — одно из крупнейших многонациональных государств мира, в котором проживают представители более 190 национальностей, и укрепление добрых традиций межнационального согласия и мира, сохранение и развитие самобытных культур народов — один из безусловных социально-политических приоритетов страны.

"Это наше общее бесценное культурное богатство, и вместе с тем — огромная ответственность перед нынешними и будущими поколениями", — отметил глава региона и подчеркнул, что будущее страны, судьба нашего многонационального народа будет зависеть от предстоящих выборов президента России.

"Убежден, что граждане всех национальностей, представители всех национально-культурных объединений региона примут самое активное участие в выборах главы государства, выскажут на выборах свою гражданскую позицию", — сказал губернатор. Важность участия в выборах отметили все участники совета.

По словам главного федерального инспектора по Самарской области Михаила Феоктистова, вопросы сохранения межнационального мира и согласия находятся в зоне постоянного внимания полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Он подчеркнул: сейчас, когда проходит специальная военная операция, враг нацелен на то, чтобы этот мир нарушить.

"Иногда бытовые ситуации у нас описываются чуть ли не как какая-то межнациональная вражда. Вот этому, конечно, мы должны поставить заслон и не путать бытовые конфликты с межнациональными", — отметил он.

Врио вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики Самарской области Дмитрий Кочергин обратил внимание участников заседания на усиление профилактической работы с молодежью по недопущению противоправного поведения в связи с тем, что из ряда регионов страны поступает информация о появлении агрессивно настроенных молодежных групп. Одной из мер контроля является возобновление рейдов в места массового скопления и проведения досуга молодежи — рейдов совместных с представителями ГУ МВД России по Самарской области и представителями региональных национальных общественных объединений.

"Мы видим, что по разным регионам, к сожалению, приходят тревожные сигналы, и нам, конечно, здесь нужна всесторонняя профилактика и работа с молодыми людьми, — отметил губернатор. — Сейчас, понимая, что в фокусе внимания атак врага молодежь, подростки, зачастую, кстати, совсем юные граждане, нам надо уберечь и детей, и подростков, и молодежь от каких-либо противоправных действий, к которым их могут умышленно подтолкнуть, спровоцировать, играя на их эмоциях, на отсутствии жизненного опыта".

На заседании было принято решение, что в этой части будут проработаны дополнительные профилактические меры, включая предложения от национальных общественных объединений.

Председатель регионального духовного управления мусульман Самарской области, муфтий Талип Яруллин в своем выступлении рассказал о том, какую профилактическую, образовательную и воспитательную работу проводит организация с жителями, исповедующими ислам.

"Ислам исповедует мир и отвергает насилие. Террор и ислам несовместимы, — отметил муфтий. — У экстремизма и терроризма нет национальности. Региональное духовное управление мусульман Самарской области подходит к вопросу противодействия распространению деструктивного влияния религиозного радикализма с разных сторон общественной жизни. Религиозное просвещение строится на основе традиционных для мусульман нашего региона ценностей и многовековом наследии предков".

Руководитель регионального духовного управления мусульман считает важным привлечь представителей религиозных конфессий к разработке и реализации программ повышения квалификации преподавателей по курсу основ религиозной культуры и этики, а также усилить просветительскую работу со студенческим сообществом. Он также предложил провести межконфессиональный форум, посвященный вопросу единых религиозных ценностей и сохранения традиционной семьи.

Участники совещания также обсудили миграционную ситуацию на территории области. Начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Самарской области Денис Сафаров отметил, что анализ миграционной ситуации на территории субъекта характеризуется снижением на 16% потока прибывающих иностранных граждан. Тем не менее, на состояние общественной безопасности, криминогенную ситуацию в регионе влияет незаконная миграция. Именно на этом направлении в том числе сейчас сосредоточена работа самарской полиции во взаимодействии с правительством региона.

И такой жесткий подход уже дает свои плоды. Как результат, среди регионов ПФО Самарская область — абсолютный лидер по количеству выявленных правонарушений по статьям "Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ" и "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина".

"В 2023 году сотрудниками органов внутренних дел выявлено 8896 правонарушений за нарушение иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания. Как следствие, существенно увеличилось количество принятых судами решений о выдворении, в том числе в принудительной форме. Фактически уже исполнено 3087 таких решений. Общее число принятых решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию составило 5091. В регионе наработана практика закрытия въезда за неуплату административных штрафов, вынесено 1062 решения, аннулировано 468 разрешительных документов", — доложил Денис Сафаров.

За весь прошлый год было проведено 2367 проверочных мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства в местах концентрации и компактного пребывания иностранных граждан, осуществления ими трудовой деятельности. Силовые ведомства активно сотрудничали с региональным министерством труда, осуществляли совместные выезды на предприятия.

"Количество выявленных правонарушений говорит о том, что правоохранительные органы работают эффективно и жестко, наращивают усилия. Нужно активнее рассказывать об этой работе, в том числе, о решениях по депортации по итогам рейдов, которые мы совместно провели. Чтобы человек, когда принимает для себя решение о том, куда ехать, если он задумал нарушить закон РФ, пусть наш регион обходит стороной, потому что здесь "сколько веревочке ни виться, конец будет", к ответу призовем каждого нарушителя законодательства РФ", — отметил Дмитрий Азаров.

Сафаров добавил, что сегодня сохраняется проблема так называемых "резиновых адресов", когда люди, желая заработать, прописывают к себе в квартиру большое количество иностранных граждан. Помощь в выявлении таких правонарушений могут оказывать руководители муниципалитетов, управляющих компаний, главы ТСЖ, старшие по домам и подъездам, считает начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области. Дмитрий Азаров согласился и предложил проработать это направление.

Председатель Самарской областной общественной организации "Лига азербайджанцев Самарской области", член Общественной палаты Самарской области Ширван Керимов выразил обеспокоенность тем, что правонарушения в сфере миграционного законодательства отражаются на отношении людей к законопослушным трудящимся гражданам разных национальностей и тем, кто имеет гражданство РФ.

В этой связи он высказал мнение о возможной разработке ряда законодательных инициатив, направленных на усиление контроля за въезжающими на территорию страны. На заседании принято решение о том, чтобы в течение месяца подготовить и обсудить предложения в миграционной сфере от всех национально-культурных организаций.

Еще одной темой для обсуждения стала организация помощи участникам СВО и их семьям.

О взаимодействии национальных объединений в этой работе рассказал председатель региональной общественной организации "Союз народов Самарской области", член общественной палаты Самарской области Ростислав Хугаев. Важность общей задачи приближения победы в СВО понимают все участники общественных организаций.

Дмитрий Азаров поблагодарил участников Совета за помощь землякам — защитникам Отечества.

"Мы добьемся Победы — в этом нет никаких сомнений, потому что сила нашего многонационального народа — в единстве, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Очень емко об этом сказал президент Владимир Владимирович Путин буквально 23 января — на открытии форума "Родные — Любимые": "Россия — это действительно огромная семья, можно сказать, семья семей. Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков и обычаев не разделяет, а, напротив, объединяет Россию. Потому что у нас — общие ценности большой дружной семьи, которые делают нас сплоченными".