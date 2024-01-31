Самарец потерял 1,5 млн руб. при попытке устроиться на "удаленку"

В полицию обратился 35-летний житель Самары с заявлением о мошенничестве. Он рассказал сотрудникам полиции, что накануне ему поступил телефонный звонок от незнакомца с предложением удаленной работы в Интернете.
Для получения дополнительного заработка, звонивший попросил мужчину заполнить подробную анкету с персональными данными. Выполнив требование незнакомца, самарец обнаружил списание с его счета более 1,5 млн рублей.
Осознав, что он стал жертвой мошенников, пострадавший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.