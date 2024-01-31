На 68% выросло количество пожаров в селах Самарской области

В Самаре подвели итоги деятельности противопожарной службы регионального ГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" за 2023 год.

Так, всего в 2023 г. подразделения противопожарной службой Самарской области тушили 2919 пожаров в сельских населенных пунктах. Это на 68% больше чем годом ранее.

По повышенному рангу сложности 1 "БИС" выезжали 607 раз, что на 57% больше чем за аналогичный период 2022 года. Также пожарные подразделения спасли шесть человек и эвакуировали 99. А представители добровольных пожарных команд выезжали на 607 пожаров, из которых 44 потушили своими силами.

Кроме того, на 64% выросло количество природных пожаров. Их сотрудники противопожарной службы тушили 1509 раз. А общая площадь тушения составила 105,544 гектара.

Также в 2023 г. пожарные-спасатели участвовали в ликвидации последствий 1001 ДТП, что на 17% больше чем за аналогичный период 2022 года.