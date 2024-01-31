Китайский новый год с подарками: поставщики спецтехники из Китая предлагают субсидии

В течение февраля 2024 года на популярные модели автокранов, грейдеров, катков, погрузчиков, подъёмников, экскаваторов и другой спецтехники китайской марки XCMG будут установлены корпоративные скидки-субсидии.

Об этом сообщили в пресс-службе лизинговой компании CARCADE, которая объявляет о запуске специальной программы субсидирования спецтехники XCMG с применением скидки до 10% от розничной цены в рамках сотрудничества с официальным дистрибьютором марки — компанией ООО "СюйГун Ру".

Размер скидки зависит от модели и комплектации транспортного средства: например, на телескопический подъёмник модели XGS22 и каток модели XS185 распространяется выгода в размере 5% от стоимости ТС, а автогрейдер GR2153A или вилочный погрузчик XCB35-L5 доступны с 10%-субсидией. Скидка распространяется только на новые ТС в наличии. Полный перечень доступной к приобретению техники можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.

Организатор партнёрской программы финансирования — компания ООО "СюйГун Ру" — является официальным представительством концерна XCMG на территории России. Компания производит прямые поставки с завода-изготовителя разнообразной спецтехники и запасных частей обширного ассортимента. Бренд XCMG производит различные типы специальной техники под всевозможные виды дорожно-строительной деятельности: грузоподъёмное, землеройное, горное, буровое и бетонное оборудование, дорожно-строительную технику, железнодорожное и мусороуборочное оборудование, а также автомобили спецназначения и тяжёлые грузовые автомобили. Преимуществами компании ООО "СюйГун Ру" являются постоянно пополняемый склад доступной к приобретению техники, оперативные сроки поставки ТС под индивидуальные запросы клиентов, весь спектр сервисного и технического обслуживания, а также оказание специалистами компании квалифицированных консультационных услуг по особенностям эксплуатации поставляемой техники.