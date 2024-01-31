Китайский новый год с подарками: поставщики спецтехники из Китая предлагают субсидии

В течение февраля 2024 года на популярные модели автокранов, грейдеров, катков, погрузчиков, подъёмников, экскаваторов и другой спецтехники китайской марки XCMG будут установлены корпоративные скидки-субсидии.
Об этом сообщили в пресс-службе лизинговой компании CARCADE, которая объявляет о запуске специальной программы субсидирования спецтехники XCMG с применением скидки до 10% от розничной цены в рамках сотрудничества с официальным дистрибьютором марки — компанией ООО "СюйГун Ру".
Размер скидки зависит от модели и комплектации транспортного средства: например, на телескопический подъёмник модели XGS22 и каток модели XS185 распространяется выгода в размере 5% от стоимости ТС, а автогрейдер GR2153A или вилочный погрузчик XCB35-L5 доступны с 10%-субсидией. Скидка распространяется только на новые ТС в наличии. Полный перечень доступной к приобретению техники можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.
Организатор партнёрской программы финансирования — компания ООО "СюйГун Ру" — является официальным представительством концерна XCMG на территории России. Компания производит прямые поставки с завода-изготовителя разнообразной спецтехники и запасных частей обширного ассортимента. Бренд XCMG производит различные типы специальной техники под всевозможные виды дорожно-строительной деятельности: грузоподъёмное, землеройное, горное, буровое и бетонное оборудование, дорожно-строительную технику, железнодорожное и мусороуборочное оборудование, а также автомобили спецназначения и тяжёлые грузовые автомобили. Преимуществами компании ООО "СюйГун Ру" являются постоянно пополняемый склад доступной к приобретению техники, оперативные сроки поставки ТС под индивидуальные запросы клиентов, весь спектр сервисного и технического обслуживания, а также оказание специалистами компании квалифицированных консультационных услуг по особенностям эксплуатации поставляемой техники.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.