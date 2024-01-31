Самарская семья усыновила сразу шесть братьев и сестер

Сразу шестеро детей уехали в одну семью в Самарской области, сообщает благотворительный фонд "ЕВИТА". Это Яна С. 17 лет, Мария С. 16 лет, Иван С. 14 лет, Евгения С. 11 лет, Александр С. 8 лет, Майя С. 4 лет.
"За пять лет работы фонда и за восемь лет существования проекта "Еноты: ищем мам брошенным малышам" такое случилось впервые, - говорит директор БФ "ЕВИТА" Ольга Шелест. - Год семьи начался грандиозно и действительно по-семейному".
Братьев и сестер нельзя было разлучать, поэтому их шансы на попадание в семью были весьма и весьма малы. Но одна женщина увидела информацию о ребятах в сообществе "ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам" в социальной сети "ВКонтакте" и решила: мои! Началось оформление документов, а затем последовало знакомство. Отметим, ребята находились в разных городах и учреждениях.
"История жизни ребят печальна, - рассказывает куратор программы "ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам" Мария Пашинина. - Они жили в семье, где мама о них не заботилась - дети плохо питались, у них не было достаточно одежды. Не было отдельных кроватей, столов для занятий. Даже игрушек и школьных принадлежностей - и того не было. Что в таких условиях можно сказать о теплых, эмоциональных, доверительных, нежных отношениях? Заботы и ласки эти дети тоже не видели".
На постоянное жительство в детские дома ребята начали поступать в декабре 2021 г. (сначала двое, потом трое, малышка - отдельно). Вскоре их мать была лишена родительских прав. Больше она с детьми не общалась. "Мы написали о ребятах в июне 2023 г., - говорит куратор программы. - Осенью ими заинтересовалась женщина одного из сельских районов Самарской области. Несмотря на многочисленные трудности, она сумела добиться разрешения на то, чтобы взять в приемную семью сразу всех, в том числе самую младшую девочку с инвалидностью".
30 января 2024 г. братья и сестры воссоединились. Теперь они будут жить вместе.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.