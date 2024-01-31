Самарская семья усыновила сразу шесть братьев и сестер

Сразу шестеро детей уехали в одну семью в Самарской области, сообщает благотворительный фонд "ЕВИТА". Это Яна С. 17 лет, Мария С. 16 лет, Иван С. 14 лет, Евгения С. 11 лет, Александр С. 8 лет, Майя С. 4 лет.

"За пять лет работы фонда и за восемь лет существования проекта "Еноты: ищем мам брошенным малышам" такое случилось впервые, - говорит директор БФ "ЕВИТА" Ольга Шелест. - Год семьи начался грандиозно и действительно по-семейному".

Братьев и сестер нельзя было разлучать, поэтому их шансы на попадание в семью были весьма и весьма малы. Но одна женщина увидела информацию о ребятах в сообществе "ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам" в социальной сети "ВКонтакте" и решила: мои! Началось оформление документов, а затем последовало знакомство. Отметим, ребята находились в разных городах и учреждениях.

"История жизни ребят печальна, - рассказывает куратор программы "ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам" Мария Пашинина. - Они жили в семье, где мама о них не заботилась - дети плохо питались, у них не было достаточно одежды. Не было отдельных кроватей, столов для занятий. Даже игрушек и школьных принадлежностей - и того не было. Что в таких условиях можно сказать о теплых, эмоциональных, доверительных, нежных отношениях? Заботы и ласки эти дети тоже не видели".

На постоянное жительство в детские дома ребята начали поступать в декабре 2021 г. (сначала двое, потом трое, малышка - отдельно). Вскоре их мать была лишена родительских прав. Больше она с детьми не общалась. "Мы написали о ребятах в июне 2023 г., - говорит куратор программы. - Осенью ими заинтересовалась женщина одного из сельских районов Самарской области. Несмотря на многочисленные трудности, она сумела добиться разрешения на то, чтобы взять в приемную семью сразу всех, в том числе самую младшую девочку с инвалидностью".

30 января 2024 г. братья и сестры воссоединились. Теперь они будут жить вместе.