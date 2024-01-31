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Нефтехимия ТЭК

"Тольяттикаучук" обновил парк автобусов для перевозки сотрудников

ТОЛЬЯТТИ. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новые автобусы, приобретенные предприятием "Тольяттикаучук" для перевозки своих сотрудников, рассчитаны на пятьдесят удобных посадочных мест, оборудованы по последнему слову техники, в них установлены кондиционеры, ТВ-экраны, зарядные устройства для смартфонов. Теперь работники предприятия добираются на работу и обратно домой в самых лучших условиях, имеют возможность отдохнуть по дороге.

Фото: предоставлено ООО "Тольяттикаучук"

Автобусы "Тольяттикаучука" (входит в группу "Татнефть") оформлены в корпоративном стиле. Главный герой оформления — символ предприятия Крошка Каучук. Он был выбран самими заводчанами в ходе прошедшего на предприятии творческого конкурса. Крошка Каучук — доброжелательный персонаж, который не только символизирует продукцию предприятия, но и пропагандирует ценности компании "Татнефть". Ценности прописаны на самих автобусах: "Мы лидеры", "Мы команда", "Мы эффективны", "Мы открыты к сотрудничеству", "Мы технологичны".

Всего было закуплено тринадцать единиц нового транспорта, и уже с конца декабря 2023 года автобусы "Тольяттикаучука" радуют не только сотрудников предприятия комфортом, но и всех жителей Тольятти своим привлекательным внешним видом на дорогах города.

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