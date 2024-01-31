В Самарской области обсудили перспективы развития отрасли обращения с ТКО

Во вторник, 30 января, и.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Наталья Катина провела рабочее совещание по вопросам развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. В нем приняли участие представители областного министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, министерства экономического развития и инвестиций, регионального оператора по обращению с ТКО.

На совещании были озвучены результаты работы в этой сфере за 2023 г., оценены перспективы на текущий год, рассмотрен ряд вопросов, связанных с деятельностью регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина одной из национальных целей развития страны до 2030 г. служит обеспечение сортировки отходов в объеме 100% и снижение объема захоронения отходов в два раза.

В рамках создания устойчивой системы обращения с отходами на территории Самарской области реализуется региональная составляющая федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО". Вопросы экологической повестки находятся на личном контроле главы региона Дмитрия Азарова.

С 2019 г. в Самарской области реализуется новая программа обращения с отходами. Пять лет назад в области отходы на сортировку принимали три комплекса, обрабатывалось 8,6% ТКО. В текущем году процент обработки составил 44,7% от массы собранных отходов. Это значительно превышает показатель реализации программы в Самарской области на 2023 г., который был установлен на уровне 37%.

В 2023 г. на территории области было произведено и собрано свыше 1,14 млн тонн твердых отходов. В работе по организации их транспортировки участвуют пять компаний-перевозчиков, сбор ТКО осуществляется более чем на 22 тыс. контейнерных площадках (для сравнения, в 2019 г. в территориальной схеме обращения с отходами было учтено 9800 площадок). Принимают ТКО для сортировки объекты обработки в Сызрани, Тольятти (два объекта), Новокуйбышевске, Волжском, Сергиевском, Кинельском и Красноярском районах.

Для достижения показателей по 100%-й сортировке и 50% утилизации к 2030 г. в регионе планируется построить четыре новых многофункциональных комплекса по обращению с ТКО и три экотехнопарка.

Проекты по созданию МФК в Большечерниговском, Сергиевском, Кинель-Черкасском и Хворостянском районах планируется реализовать на условиях государственно-частного партнерства с привлечением финансовых ресурсов концессионера.

Экотехнопарки должны появиться в Волжском, Кинельском, Ставропольском районах. Новые объекты позволят не только увеличить глубину переработки, нарастить объемы извлеченных вторичных полезных ресурсов, но и существенно разгрузить действующие полигоны по приему ТКО.

Участники совещания обсудили технико-экономические параметры объектов, сроки их реализации, вопросы технологического присоединения к сетям ресурсообеспечения.

"Наша цель - выполнить показатели национального проекта и в текущем году. Держим этот вопрос на постоянном контроле, прошу о любых рисках, возникающих в ходе реализации проекта, информировать правительство региона", - сказала в завершение совещания Наталья Катина.