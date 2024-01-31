В Самарской области обсудили перспективы развития отрасли обращения с ТКО

Во вторник, 30 января, и.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Наталья Катина провела рабочее совещание по вопросам развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. В нем приняли участие представители областного министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, министерства экономического развития и инвестиций, регионального оператора по обращению с ТКО.
На совещании были озвучены результаты работы в этой сфере за 2023 г., оценены перспективы на текущий год, рассмотрен ряд вопросов, связанных с деятельностью регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина одной из национальных целей развития страны до 2030 г. служит обеспечение сортировки отходов в объеме 100% и снижение объема захоронения отходов в два раза.
В рамках создания устойчивой системы обращения с отходами на территории Самарской области реализуется региональная составляющая федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО". Вопросы экологической повестки находятся на личном контроле главы региона Дмитрия Азарова.
С 2019 г. в Самарской области реализуется новая программа обращения с отходами. Пять лет назад в области отходы на сортировку принимали три комплекса, обрабатывалось 8,6% ТКО. В текущем году процент обработки составил 44,7% от массы собранных отходов. Это значительно превышает показатель реализации программы в Самарской области на 2023 г., который был установлен на уровне 37%.
В 2023 г. на территории области было произведено и собрано свыше 1,14 млн тонн твердых отходов. В работе по организации их транспортировки участвуют пять компаний-перевозчиков, сбор ТКО осуществляется более чем на 22 тыс. контейнерных площадках (для сравнения, в 2019 г. в территориальной схеме обращения с отходами было учтено 9800 площадок). Принимают ТКО для сортировки объекты обработки в Сызрани, Тольятти (два объекта), Новокуйбышевске, Волжском, Сергиевском, Кинельском и Красноярском районах.
Для достижения показателей по 100%-й сортировке и 50% утилизации к 2030 г. в регионе планируется построить четыре новых многофункциональных комплекса по обращению с ТКО и три экотехнопарка.
Проекты по созданию МФК в Большечерниговском, Сергиевском, Кинель-Черкасском и Хворостянском районах планируется реализовать на условиях государственно-частного партнерства с привлечением финансовых ресурсов концессионера.
Экотехнопарки должны появиться в Волжском, Кинельском, Ставропольском районах. Новые объекты позволят не только увеличить глубину переработки, нарастить объемы извлеченных вторичных полезных ресурсов, но и существенно разгрузить действующие полигоны по приему ТКО.
Участники совещания обсудили технико-экономические параметры объектов, сроки их реализации, вопросы технологического присоединения к сетям ресурсообеспечения.
"Наша цель - выполнить показатели национального проекта и в текущем году. Держим этот вопрос на постоянном контроле, прошу о любых рисках, возникающих в ходе реализации проекта, информировать правительство региона", - сказала в завершение совещания Наталья Катина.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.