В Тольятти из горящего жилого дома эвакуировали 15 человек

В среду, 31 января, в 21:45 в чрезвычайную службу поступило сообщение о пожаре в доме № 13 на Московском проспекте в Автозаводском районе Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 8 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 26 человек, которые ликвидировали пожар в 22:12.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении из здания были эвакуированы 15 человек, в том числе четверо детей. Данных о пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.