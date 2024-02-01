В Самаре 10 февраля ограничат движение транспорта в связи с "Лыжней России"

В связи с проведением всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России" в Самаре будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения при организации и проведении спортивного мероприятия "XLII открытая всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" на территории Самары с 06:00 до 16:00 10 февраля 2024 года будет ограничено движение транспорта по нескольким участкам", — отмечается в сообщении.

Речь — о двух участках: по Красноглинскому шоссе (на участке от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо), по автомобильной дороге на кладбище "Лесное" (на участке от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище "Лесное").

Вышеуказанное ограничение не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машин с пропусками, утвержденными ГУ МВД России по Самарской области.

"Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования", — сообщили в мэрии.

Массовая гонка "Лыжня России" пройдет на базе государственного автономного учреждения дополнительного образования Самарской области спортивной школы "Чайка". Здесь будет дан центральный старт соревнованиям. Также лыжные забеги пройдут в Жигулевске, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Сызрани, Тольятти, в районах области.

Комиссия по допуску участников будет работать в пресс-центре спортивной школы "Чайка" (Самара, Красноглинское шоссе, 116, 2-й этаж, вход со двора) с 5 по 9 февраля 2024 года с 12:00 до 20:00, 10 февраля 2024 года с 08:30. Индивидуальные участники предоставляют комиссии паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС и медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях. Коллективные заявки должны быть заверены врачом и руководителем организации.

Сувенирная продукция министерства спорта РФ (шапочка) в 2024 году вручается только участникам, занявшим с 1-го по 150-е место на дистанциях 5 и 10 км.