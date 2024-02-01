В Самаре 10 февраля ограничат движение транспорта в связи с "Лыжней России"

В связи с проведением всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России" в Самаре будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.
"В целях обеспечения безопасности дорожного движения при организации и проведении спортивного мероприятия "XLII открытая всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" на территории Самары с 06:00 до 16:00 10 февраля 2024 года будет ограничено движение транспорта по нескольким участкам", — отмечается в сообщении.
Речь — о двух участках: по Красноглинскому шоссе (на участке от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо), по автомобильной дороге на кладбище "Лесное" (на участке от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище "Лесное").
Вышеуказанное ограничение не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машин с пропусками, утвержденными ГУ МВД России по Самарской области.
"Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования", — сообщили в мэрии.
Массовая гонка "Лыжня России" пройдет на базе государственного автономного учреждения дополнительного образования Самарской области спортивной школы "Чайка". Здесь будет дан центральный старт соревнованиям. Также лыжные забеги пройдут в Жигулевске, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Сызрани, Тольятти, в районах области.
Комиссия по допуску участников будет работать в пресс-центре спортивной школы "Чайка" (Самара, Красноглинское шоссе, 116, 2-й этаж, вход со двора) с 5 по 9 февраля 2024 года с 12:00 до 20:00, 10 февраля 2024 года с 08:30. Индивидуальные участники предоставляют комиссии паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС и медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях. Коллективные заявки должны быть заверены врачом и руководителем организации.
Сувенирная продукция министерства спорта РФ (шапочка) в 2024 году вручается только участникам, занявшим с 1-го по 150-е место на дистанциях 5 и 10 км.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.