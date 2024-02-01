В Самарском государственном цирке состоится премьера нового шоу Гии Эрадзе

Артисты и дрессировщики Российской государственной цирковой компании на закрытой пресс-конференции рассказали, чем удивят самарского зрителя на шоу "5 континентов" — его премьера состоится уже в ближайшую субботу, 3 февраля.

В Самару продюсерский центр "Королевский цирк" совместно с компанией "Росгосцирк" ежегодно привозит новые шоу. В этом году — новое шоу Гии Эрадзе "5 континентов".

На манеже будут представлены уникальные аттракционы: 5 крупных канадских бизонов выйдут на арену под чутким руководством дрессировщика Рустама Газзаева.

"Мы привезли в Самару маленького шестимесячного бизончика — Маркитану. Теперь она будет ассоциироваться с вашим прекрасным городом, ведь чем больше детей, тем больше счастья", — делится Рустам.

Также дрессировщик представит огромный конный аттракцион "Русь".

На шоу самарский зритель увидит тигров, лигров, леопардов и пантер на одной арене — животных, не встречающихся вместе в дикой природе. Объединить их удалось Андрею Широкалову — Заслуженному артисту России, дрессировщику хищников. Артисты будут удивлять ныряющими в глубины океана "Золотыми рыбками" и многим другим.

Неотъемлемая часть циркового шоу — репризы клоунов. В Самаре выступят заслуженные артисты России, клоунский дуэт "Долли и Домино", Лада и Александр Сарнацкие.

"Аналогов нашему шоу нет! Мы вовлекаем зрителя в процесс, но не мучаем. Смеемся не над вами, а вместе с вами. Самарскому зрителю очень повезло: вы сможете увидеть удивительный номер на роликах, который поставили специально для выступления в вашем городе. Наше шоу выстроено так, чтобы было интересно всем, возрастных ограничений здесь нет. Мы готовы удивить вас декорациями, костюмами, трюками, режиссурой — обязательно приходите на премьеру 3 февраля и отправляйтесь с нами в путешествие по пяти континентам", — говорит директор коллектива Алексей Плотников.

Новое грандиозное шоу Гии Эрадзе "5 континентов" на манеже Самарского государственного цирка уже с 3 февраля. Билеты в продаже.