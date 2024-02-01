В Самарском государственном цирке состоится премьера нового шоу Гии Эрадзе

Артисты и дрессировщики Российской государственной цирковой компании на закрытой пресс-конференции рассказали, чем удивят самарского зрителя на шоу "5 континентов" — его премьера состоится уже в ближайшую субботу, 3 февраля.
В Самару продюсерский центр "Королевский цирк" совместно с компанией "Росгосцирк" ежегодно привозит новые шоу. В этом году — новое шоу Гии Эрадзе "5 континентов".
На манеже будут представлены уникальные аттракционы: 5 крупных канадских бизонов выйдут на арену под чутким руководством дрессировщика Рустама Газзаева.
"Мы привезли в Самару маленького шестимесячного бизончика — Маркитану. Теперь она будет ассоциироваться с вашим прекрасным городом, ведь чем больше детей, тем больше счастья", — делится Рустам.
Также дрессировщик представит огромный конный аттракцион "Русь".
На шоу самарский зритель увидит тигров, лигров, леопардов и пантер на одной арене — животных, не встречающихся вместе в дикой природе. Объединить их удалось Андрею Широкалову — Заслуженному артисту России, дрессировщику хищников. Артисты будут удивлять ныряющими в глубины океана "Золотыми рыбками" и многим другим.
Неотъемлемая часть циркового шоу — репризы клоунов. В Самаре выступят заслуженные артисты России, клоунский дуэт "Долли и Домино", Лада и Александр Сарнацкие.
"Аналогов нашему шоу нет! Мы вовлекаем зрителя в процесс, но не мучаем. Смеемся не над вами, а вместе с вами. Самарскому зрителю очень повезло: вы сможете увидеть удивительный номер на роликах, который поставили специально для выступления в вашем городе. Наше шоу выстроено так, чтобы было интересно всем, возрастных ограничений здесь нет. Мы готовы удивить вас декорациями, костюмами, трюками, режиссурой — обязательно приходите на премьеру 3 февраля и отправляйтесь с нами в путешествие по пяти континентам", — говорит директор коллектива Алексей Плотников.
Новое грандиозное шоу Гии Эрадзе "5 континентов" на манеже Самарского государственного цирка уже с 3 февраля. Билеты в продаже.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.