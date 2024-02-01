Мужчина погиб при пожаре в селе Кинельского района

В четверг, 1 февраля, в 1:30 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании сторожевого помещения в с. Павловка в Кинельском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара в сторожке составила 30 кв. м. На тушение были направлены пять человек, которые ликвидировали пожар в 2:15.

При пожаре погиб 58-летний мужчина. Обстоятельства случившегося выясняются.