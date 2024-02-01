Сызрани более 60 человек тушили пожар в городской больнице № 2

В четверг, 1 февраля, в 9:10, сработала пожарная сигнализация в Сызранской городской больнице № 2 на ул. Астраханской, 41. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горело подсобное помещение на первом этаже. На тушение отправили 69 человек и 23 единицы техники. В 10:50 пожар ликвидировали на площади 15 кв. м.

Пострадавших нет, из здания эвакуировали 40 человек.

По предварительной версии, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электропроводки. Обстоятельства случившегося устанавливают.