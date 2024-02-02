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Общество

Небольшой "минус", мокрый снег: самарские синоптики спрогнозировали погоду на выходные

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском УГМС составили кратковременный прогноз погоды со 2 по 5 февраля. Кроме того, синоптики сообщили, что февраль-2024 будет немного теплее, чем обычно.

По сведению Гидрометцентра России средняя за месяц температура воздуха ожидается -6,9...-10,1°, что на 0,8-1,2° выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около нормы!, - рассказали в Приволжском УГМС о прогнозе на последний зимний месяц.

В пятницу, 2 февраля, в Самаре облачно, небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха +1...-4 °C.

В субботу, 3 числа, в регионе сохранится облачная погода. Ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ветер юго-западный, 8...13 м/с. Температура воздуха в ночные часы -3...-8 °C, днем -1...-6 °C.

4 февраля в Самарской области по-прежнему будет облачно, также прогнозируется мокрый снег. Ветер не изменит скорости и направления. Температура воздуха ночью -3...-8 °C, днем -1...-6 °C.

К понедельнику, 5 февраля, в губернии незначительно потеплеет, местами - до нуля. Ожидается южный ветер, 7...12 м/с, облачная погода, умеренный мокрый снег. Ночная температура -1...-6 °C, дневная 0...-5 °C.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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