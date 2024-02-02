Небольшой "минус", мокрый снег: самарские синоптики спрогнозировали погоду на выходные

В Приволжском УГМС составили кратковременный прогноз погоды со 2 по 5 февраля. Кроме того, синоптики сообщили, что февраль-2024 будет немного теплее, чем обычно.

По сведению Гидрометцентра России средняя за месяц температура воздуха ожидается -6,9...-10,1°, что на 0,8-1,2° выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около нормы!, - рассказали в Приволжском УГМС о прогнозе на последний зимний месяц.

В пятницу, 2 февраля, в Самаре облачно, небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха +1...-4 °C.

В субботу, 3 числа, в регионе сохранится облачная погода. Ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ветер юго-западный, 8...13 м/с. Температура воздуха в ночные часы -3...-8 °C, днем -1...-6 °C.

4 февраля в Самарской области по-прежнему будет облачно, также прогнозируется мокрый снег. Ветер не изменит скорости и направления. Температура воздуха ночью -3...-8 °C, днем -1...-6 °C.

К понедельнику, 5 февраля, в губернии незначительно потеплеет, местами - до нуля. Ожидается южный ветер, 7...12 м/с, облачная погода, умеренный мокрый снег. Ночная температура -1...-6 °C, дневная 0...-5 °C.