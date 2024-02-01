Специалисты РТРС дали советы по исправлению проблем, которые возникают у телезрителей зимой

Зимой количество жалоб зрителей на качество приема телепрограмм увеличивается. Цифровое телевидение работает стабильно и с высоким качеством, но это не значит, что телесигнал можно принимать "на гвоздь".
Аналоговое телевидение изводило людей разнообразными помехами, цифровое изображение при недостаточном уровне сигнала зависает или исчезает совсем. Но впечатление, что проблемы в передатчике, — ошибочное. Наибольшие сложности с приемом эфирного телесигнала создает приемное оборудование телезрителей, а в первую очередь — приемные антенны и антенный кабель.
1. Антенна не флюгер и не должна вертеться
Зима — это не только морозы и снега, но и ветра. Наружную приемную антенну, установленную на высоте 4-10 м, сильный ветер может повернуть, сбить с направленности на ближайшую станцию. В этом случае уровень сигнала, попадающего на антенну, упадет ниже минимума. Пожалуйста, проверяйте, не изменилось ли положение вашей антенны. При необходимости — корректируйте. Показатели уровня и качества сигнала отображаются на экране телевизора при его настройке. Устойчивая картинка гарантирована при показателе уровня сигнала 60% и качества 80-100%. Поворачивайте антенну, пока не добьетесь максимальных показателей (лайфхак: такую настройку антенны удобнее делать вдвоем, один поворачивает антенну, другой следит за цифрами на экране).
2. Небо без решеток
Антенны с усилителем типа "решетка", которые называют "польки", плохо реагируют на русскую погоду. "Польки" некачественно собраны, перепады температуры, снег и дождь быстро выводят их из строя. Более того, работа усилителя "польки" может глушить сигнал для соседних антенн. Проблема решается только заменой антенны на дециметровую направленную пассивную (без усилителя).
3. Не прячьте антенну под крышу
Прятать антенну от снега и ветра под крышей из металлочерепицы — не менее плохая идея. Металлочерепица практически полностью глушит телесигнал. Также сильно ослабляет сигнал крыша из шифера, особенно если она покрыта толстым слоем снега. Антенна должна размещаться на антенной мачте над крышей. Если вы проживаете в многоэтажном доме, в зависимости от этажа возможна установка антенны на подоконнике, балконе или фасаде.
4. Толстый значит хороший
Собранный из нескольких кусков кабель с большой вероятностью сорвет просмотр зимних программ. Места соединений кабеля окисляются от осадков, и сигнал затухает. В результате — "рассыпание" изображения.
Рекомендуем использовать кабель типоразмера RG6 с сопротивлением 75 Ом. Он выглядит как толстый провод с надписями на изоляторе.
Если у вас дома несколько телевизоров, которые подключены к одной антенне, то кабель на телевизоры должен распределяться с помощью специальных делителей-сплиттеров (скрутка кабеля не допускается).
Горячая линия РТРС проконсультирует, какую антенну лучше использовать в вашем населенном пункте и куда ее направить. Круглосуточная федеральная горячая линия по вопросам цифрового эфирного телевидения: 8-800-220-20-02. Звонок по России бесплатный.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.