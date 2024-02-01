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АО "Транснефть - Приволга" в 2023 году направило на улучшение условий охраны труда более 500 млн рублей

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги работы в области охраны труда за 2023 год. В общей сложности предприятие потратило на улучшение условий труда и охрану здоровья персонала более 500 млн рублей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В том числе почти 300 млн рублей направлено на комплексные технические мероприятия по модернизации производственных помещений: реконструкцию и обустройство новых систем отопления, вентиляции, освещения. В филиалы предприятия были закуплены более 600 переносных приборов контроля и сигнализации уровня предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Проведена специальная оценка условий труда более чем на 1 тыс. рабочих местах. В течение года закупались спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты, в том числе для работы в эндемичных районах по клещевому энцефалиту.

Одним из приоритетов предприятия в области охраны труда является сохранение здоровья работников. Ежегодно реализуется широкий комплекс лечебно-профилактических мероприятий, среди которых — приобретение аптечек для оказания первой медпомощи, своевременная вакцинация, проведение периодических медицинских осмотров. Только за прошлый год медицинские осмотры прошли почти 5,5 тыс. сотрудников. Более 2 тыс. человек прошли профилактическую противоэнцефалитную и противовирусную вакцинацию.

Важным аспектом эффективной системы управления охраной труда является обучение персонала. С целью повышения уровня культуры производственной безопасности в условиях высокотехнологичного производства, обеспечения роста компетенции 1,7 тыс. работников прошли обучение в области охраны труда. На эти цели в 2023 году предприятие направило 5,5 млн рублей.

В подразделениях АО "Транснефть - Приволга" реализуется программа оценки безопасных условий труда, которая позволяет контролировать проведение ремонтных работ, снижать риск возникновения нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также вовлекать сотрудников в производственный контроль.

Для мотивации работников на соблюдение нормативов в сфере охраны труда в филиалах ежегодно проводятся смотры-конкурсы на звание "Лучшее подразделение по охране труда". В минувшем году победу завоевал коллектив ГПС "Волгоград" Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ), 2-е место — коллектив ПСП при ПАО "Саратовский НПЗ" Саратовского РНУ, 3-е место — у сотрудников НПС "Покровская" Самарского РНУ.

С целью проверки соответствия системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 45001-2020 в аппарате управления, в Самарском РНУ АО "Транснефть - Приволга" и на нефтеперекачивающей станции "Покровская" успешно прошел аудит. Проверяющие отметили, что сотрудники вовлечены в систему управления охраной труда, на предприятии внедряется корпоративная Система развития "Транснефть - ОПТИМУМ". В аппаратах управления и структурных подразделениях организован сбор предложений по улучшению производственных процессов. По итогам аудита предприятию был выдан сертификат соответствия стандарту.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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