27 человек тушили горевший дом в центре Самары

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В четверг, 1 февраля, примерно в 12:46, начался пожар в доме № 84 на ул. Самарской в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.