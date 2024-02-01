В сгоревшей машине на ст. Шентала нашли погибшего мужчину

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В четверг, 1 февраля, в 5:02, загорелась машина неподалеку от дома № 7 на ул. Вокзальной на станции Шентала в Самарской области. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональном ГУ МЧС.