Самарские таможенники обнаружили незаконный вывод за рубеж 7 млн рублей

Сотрудники Самарской таможни в Ульяновской области обнаружили фирму, незаконно выводившую деньги из страны.
По версии правоохранителей, злоумышленники по подложным документам перевели на счет нерезидента 7 млн рублей. Фирму открыли две жительницы Ульяновска на подставное лицо. Одна из женщин также зарегистрировала фиктивную организацию на территории соседнего государства. Организации заключили друг с другом 10 контрактов на поставку стройматериалов в Россию, но никакого товара не было.
Возбуждено уголовное дело по п. "б", "в" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.