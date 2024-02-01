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Преступления Происшествия

Самарские таможенники обнаружили незаконный вывод за рубеж 7 млн рублей

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Самарской таможни в Ульяновской области обнаружили фирму, незаконно выводившую деньги из страны.

По версии правоохранителей, злоумышленники по подложным документам перевели на счет нерезидента 7 млн рублей. Фирму открыли две жительницы Ульяновска на подставное лицо. Одна из женщин также зарегистрировала фиктивную организацию на территории соседнего государства. Организации заключили друг с другом 10 контрактов на поставку стройматериалов в Россию, но никакого товара не было.

Возбуждено уголовное дело по п. "б", "в" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ.

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