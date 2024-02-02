Президенту рассказали о подготовке к началу строительства кампуса в Самаре

В четверг, 1 февраля, президент РФ Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание о ходе реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов. Соответствующая программа реализуется по решению главы государства в рамках национального проекта "Наука и университеты", до 2030 г. в России будет создана сеть из 25 современных кампусов.

В совещании приняли участие члены правительства РФ, главы субъектов-участников программы. Самарскую область представлял губернатор Дмитрий Азаров.

Программа строительства кампусов непосредственно связана с реализацией задачи по образованию и воспитанию молодежи. "У нас, по оценкам демографов, на протяжении более чем десятилетия число молодых людей будет постоянно расти, и очень скоро ребята, которым сегодня 10–12 лет, придут учиться в техникумы и вузы. И конечно, мы должны уже сейчас, сегодня работать над тем, чтобы предоставить им широкие, качественно новые условия для самореализации, для успешного карьерного и жизненного роста, для того чтобы они стали настоящими профессионалами в своем деле и получили надежные ценностные, нравственные ориентиры. Это, без всякого преувеличения, задача стратегического общенационального уровня", — подчеркнул президент.

Владимир Путин считает, что реализация проектов по развитию образовательной инфраструктуры совместно с регионами и крупнейшими компаниями — это хороший пример партнерства государства и бизнеса по развитию кадрового интеллектуального потенциала страны, подготовке нужных экономике специалистов. Президент заявил, что программу строительства кампусов (пока это 17 кампусов на первом этапе и 8 кампусов в дальнейшем) предполагается продлить.

"Наверняка ее будем продлевать, потому что нужно действительно менять среду, в которой живут будущие исследователи, будущие инженеры, будущие специалисты других направлений. Это востребовано, важно, и мы, безусловно, будем это продолжать делать хорошими темпами и с высоким качеством", — сказал глава государства.

По его словам, главная цель создания современных кампусов заключается в том, чтобы создать эталонное пространство для студентов, аспирантов, преподавателей.

Современные учебные и жилые корпуса, пространства для творчества, спорта, отдыха — все это должно создавать студентам широкие возможности для гармоничного развития, качественного образования, занятия наукой, даже предпринимательства. Для компаний и предприятий это также не только возможность получить высококвалифицированных специалистов, но и вместе со студентами заниматься исследованиями и разработками, создавать технологии и востребованные конкурентные продукты.

Строительство передовой образовательной и исследовательской инфраструктуры университетских кампусов, других проектов в сфере образования и науки должно продвинуть развитие системы образования в регионах.

"Здесь должны разрабатываться, внедряться новые учебные курсы и методики, проводиться профориентация школьников, повышение квалификации педагогов. И конечно, идти подготовка востребованных специалистов для экономики и социальной сферы страны, — отметил Владимир Путин. — Такие университетские кампусы должны стать интеллектуальным ресурсом для решения задач подъема наших территорий, повышения качества жизни людей на этих территориях, они должны вносить свой зримый вклад в развитие всей страны".

В этой связи президент сделал акцент на том, что при работе над проектами кампусов нужно детально учитывать приоритеты национального, а также регионального развития, перспективы реализации инфраструктурных и крупных промышленных проектов, формировать материальную базу корпусов, лабораторий и технопарков под конкретные стратегические задачи, а также учитывать мнения и запросы непосредственно студенческой молодежи.

Так, Владимир Путин обратил внимание участников совещания на то, чтобы при реализации не только проектов кампусов, но и в целом при обновлении инфраструктуры, учитывались запросы молодых семей. Кроме того, инфраструктура кампусов должна быть открытой и доступной для всех жителей региона с учетом требований безопасности, использоваться для просветительской, общественной деятельности, для занятий спортом. Эти аспекты отметили как важные сами студенты на недавней встрече с Главой государства в Калининграде.

Также опыт создания новых кампусов, архитектурно и содержательно вписанных в окружающую городскую среду, по мнению президента, должен учитываться при развитии городов в рамках мастер-планов.

"Благоустроенное комфортное пространство кампусов должно стать площадкой для обмена лучшими практиками, для реализации совместных инициатив студентов, аспирантов, преподавателей всех вузов страны. То есть программа кампусов в целом должна служить задачам развития академической мобильности, объединению нашей молодежи, задавать вектор развития всей нашей высшей школы", — добавил Владимир Путин.

Эти аспекты нужно учитывать как при реализации уже принятых к исполнению проектов, так и при отборе новых участников программы создания кампусов.

Напомним, в 2021 г., когда стартовала программа, из 27 заявок были отобраны 8, во вторую волну в 2022 году заявок было уже 39, и из них отобраны девять, в том числе заявка Самарской области, которая была признана лучшей.

"Все девять проектов, которые были отобраны в 2022 году, сегодня проектируются. Везде есть контрольные точки, все соблюдают регионы, — сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. — Мы внимательно отслеживаем ситуацию".

"Прошу подготовить проект решения, с тем чтобы у нас были такие реперные точки, посматривая на которые мы могли бы понимать, где находимся в конкретный момент времени при реализации этого масштабного и, конечно, очень нужного не только для высшей школы, но и для экономики, и для всей страны проекта", — поручил президент.

Как отметил губернатор Дмитрий Азаров по итогам совещания, в Самарской области многие обозначенные вопросы были учтены на этапе разработки проекта кампуса. Он будет расположен в Самаре на территории, прилегающей к стадиону "Солидарность Самара Арена".

"Очень важно, и сегодня это отмечал президент, чтобы кампус давал развитие не только образованию, наукам, новым технологиям, но и самой территории. И в этом смысле, конечно, выбранная площадка — центр Самарско-Тольяттинской агломерации — это главная перспектива развития, собственно, и Самары, и Тольятти. Мы об этом думали", — сказал глава региона.

Кроме того, кампус как стимул развития территории должен быть поддержан дальнейшими градостроительными решениями. "Помимо самого кампуса — строительства лабораторных, образовательных помещений, места размещения студентов, мы запланировали на этой территории жилищное строительство. 500 тысяч кв. м жилья — вот какой градостроительный потенциал несет в себе эта территория", — пояснил Дмитрий Азаров.

Есть и понимание того, как в комплексе будет развиваться пространство вокруг стадиона и кампуса. В регионе ранее был проведен крупный международный конкурс на мастер-план этой территории, продумано и жилищное строительство, и создание социокультурных, инфраструктурных объектов.

Глава региона напомнил, что в регионе неоднократно проводились встречи и совещания с партнерами по реализации проекта, архитекторами, ректорами вузов, студентами. "У нас уже есть студенческий совет кампуса, и ребята активно работают и дают свои предложения, каким бы они видели будущий кампус. Это очень важно, принципиально важно, что мы имеем видение не только профессорско-преподавательского состава, но и самих студентов, для кого мы это все создаем. Так что считаю, что с учетом сегодняшнего обсуждения мы движемся правильным путем. Мы уже приступили к проектированию", — заключил губернатор.

Перейти непосредственно к этапу строительства в регионе рассчитывают уже в следующем году.

"Сегодня президент говорил о том, что здесь ни в коем случае нельзя терять темп, и, надеюсь, будут дополнительные решения, мы узнаем об этом после окончательного оформления протокола сегодняшнего совещания, для того чтобы все намеченные цели по развитию кампусов, в том числе, и кампуса в нашей Самарской области, были в назначенные сроки реализованы. Мы к этому точно готовы", — заверил Дмитрий Азаров.

Губернатор напомнил, что самарская заявка не только была оценена как лучшая. "Мы еще и заручились прямой поддержкой президента страны. Я благодарен президенту за принятое решение в отношении нашего самарского кампуса. Вне всякого сомнения, это шаг в будущее. Это формирование будущего — высокотехнологичного, инновационного, молодого, перспективного будущего нашей Самарской области", — выразил благодарность главе государства Дмитрий Азаров.