Из плена ВСУ освобожден житель Сызранского района

Житель Сызранского района освобожден из плена вместе с 194 россиянами, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Самарской области.

"Все мы с радостью восприняли известие о возвращении на Родину 195 российских военнослужащих. Вдвойне радостно, что среди них — наш земляк. Его семья обращалась к нам за помощью", - говорится в сообщении.

Обмену пленными предшествовала большая работа и Министерства обороны России, и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, и всех, кто неравнодушен к этой теме. Эта работа продолжается.

"Побеседовали с мамой. Конечно, она рада, сын чувствует себя неплохо. Он вместе со всеми военнослужащими доставлен в Москву для прохождения реабилитации. Вместе с тем, у семьи есть вопросы, например, связанные с газификацией частного дома, в решении которых будем помогать", - отмечается в сообщении ведомства.