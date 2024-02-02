Свыше 74 тысяч жителей области получают выплаты по уходу за нетрудоспособными

Отделение Социального фонда России по Самарской области устанавливает ежемесячную компенсационную выплату неработающим гражданам, которые заботятся о близких и родственниках, нуждающихся в уходе. Средства предоставляются при уходе за людьми с инвалидностью, в том числе детьми, пенсионерами. Данную выплату в регионе получает 74 151 человек.

Размер выплаты зависит от категории получателя. Так, 1200 руб. ежемесячно получают неработающие трудоспособные граждане, ухаживающие за людьми с инвалидностью, пожилыми гражданами, которые по заключению медицинского учреждения нуждаются в постоянном уходе либо достигли возраста 80 лет. Оформить выплату может не только родственник нетрудоспособного гражданина, но и любой другой человек. Совместное проживание при этом необязательно.

Родителям или опекунам детей с инвалидностью выплата назначается в размере 10 тыс. рублей.

"С января 2024 года ежемесячные выплаты по уходу за ребенком с инвалидностью могут получать родители и опекуны, которые работают на условиях неполного рабочего дня. В том числе дистанционно или на дому", — пояснила управляющий ОСФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Для оформления выплаты необходимо заявление от ухаживающего лица и согласие нетрудоспособного гражданина, за которым будет осуществляться уход. Подать заявление можно онлайн на портале госуслуг, в МФЦ или клиентской службе СФР.

Периоды ухода засчитываются в страховой стаж в размере 1,8 пенсионных коэффициента за каждый год. Это позволяет ухаживающему формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии. В случае трудоустройства, назначения пенсии или пособия по безработице, гражданин, который осуществляет уход, обязан в течение пяти дней сообщить об этом в ОСФР.