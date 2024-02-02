Свыше 74 тысяч жителей области получают выплаты по уходу за нетрудоспособными

Отделение Социального фонда России по Самарской области устанавливает ежемесячную компенсационную выплату неработающим гражданам, которые заботятся о близких и родственниках, нуждающихся в уходе. Средства предоставляются при уходе за людьми с инвалидностью, в том числе детьми, пенсионерами. Данную выплату в регионе получает 74 151 человек.
Размер выплаты зависит от категории получателя. Так, 1200 руб. ежемесячно получают неработающие трудоспособные граждане, ухаживающие за людьми с инвалидностью, пожилыми гражданами, которые по заключению медицинского учреждения нуждаются в постоянном уходе либо достигли возраста 80 лет. Оформить выплату может не только родственник нетрудоспособного гражданина, но и любой другой человек. Совместное проживание при этом необязательно.
Родителям или опекунам детей с инвалидностью выплата назначается в размере 10 тыс. рублей.
"С января 2024 года ежемесячные выплаты по уходу за ребенком с инвалидностью могут получать родители и опекуны, которые работают на условиях неполного рабочего дня. В том числе дистанционно или на дому", — пояснила управляющий ОСФР по Самарской области Елена Кривошеева.
Для оформления выплаты необходимо заявление от ухаживающего лица и согласие нетрудоспособного гражданина, за которым будет осуществляться уход. Подать заявление можно онлайн на портале госуслуг, в МФЦ или клиентской службе СФР.
Периоды ухода засчитываются в страховой стаж в размере 1,8 пенсионных коэффициента за каждый год. Это позволяет ухаживающему формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии. В случае трудоустройства, назначения пенсии или пособия по безработице, гражданин, который осуществляет уход, обязан в течение пяти дней сообщить об этом в ОСФР.
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?