Владимир Путин отметил вклад Первых в развитие России и спел с ними гимн на церемонии закрытия Съезда Движения

В Павильоне № 75 на Международной выставке-форуме "Россия" 1 февраля состоялась церемония закрытия Съезда Движения Первых. Участниками стали более тысячи детей, родителей и наставников со всей страны, в их числе — ребята из Самарской области.

Значительный вклад участников Движения Первых отметил президент России Владимир Путин.

"Убежден, если вы будете также уверенно чувствовать себя, целенаправленно идти к своей цели, осуществлять свою мечту — у нас получится еще больше. Вы сделали за последний год очень много: посадили 2 миллиона деревьев ко Дню народного единства, отправили 3 миллиона писем нашим бойцам СВО на передовую, собрали и передали около 400 тысяч книг на Донбасс и в Новороссию. Это все осязаемые вещи. Вы еще много-много сделаете в будущем. Ваши наставники и ваши родители всегда были и будут с вами, мне хочется сказать им слова благодарности, но будет лучше, если мы сделаем это прямо здесь, сейчас и вместе", — отметил Владимир Путин.

Глава государства вместе с Первыми поблагодарил родителей и наставников за их поддержку и помощь в реализации детских инициатив. В завершение своего выступления Владимир Путин исполнил гимн Российской Федерации вместе с участниками Съезда.

Церемония закрытия стала ярким и эмоциональным финалом Съезда Движения Первых. Почетными гостями стали первый заместитель Руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева.

"Съезд Первых стал площадкой важных решений, которые в ближайший год существенно усилят роль воспитательной деятельности среди детей и молодежи. Мы увеличили возраст участников-обучающихся до 25 лет, это обеспечит системное взаимодействие школ, колледжей и вузов в сфере воспитания и профориентации. Роль детского самоуправления в Движении существенно вырастет, Советы Первых станут основой регулярной деятельности наших первичных и местных отделений. Мы расширяем взаимодействие с учреждениями, культуры, спорта, молодежной политики и предприятиями — создание в них первичных отделений и организация в них регулярной деятельности — один из приоритетов нашей работы в этом году", — подчеркнул председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.

Церемонию закрытия провели певец Стас Море и активисты Движения Первых Егор Князев и Ксения Прокопчук. Вместе с участниками съезда они рассказали про флагманские проекты Движения: конкурс "Большая перемена", Военно-патриотическую игру "Зарница 2.0", Всероссийский чемпионат пилотирования дронов "Пилоты будущего", Проектную школу и акселератор "Высота", программу развития походного туризма, проекты "Школьная классика", "Звучи", "Медиа Притяжение", "Первая Помощь", "Благо твори", "Юннаты Первых", "Хранители истории" и "Вызов Первых".

Во время церемонии Первые рассказывали про свой путь в Движении и те ценности, которые они поддерживают: "Первые любят Россию", "Первые помогают сохранить историю", "Первые берегут природу", "Первые приносят пользу", "Первые любят свою семью", "Первые умеют дружить", "Первые благодарят учителей и наставников", "Первые создают будущее". В финале церемонии участники Съезда запустили новый сезон деятельности и проектов Движения Первых.

Участниками Второго Съезда Движения Первых от Самарской области стали ребята, которых избрали на региональной конференции Движения Первых в декабре 2023 года. Возглавила делегацию председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Самарской области Кристина Гнатюк.

"Съезд — самое важное событие Движения Первых, которое определило вектор развития организации. Наш регион на съезде представляет большая команда среди которых наши друзья — представители организаций-партнеров из Российских студенческих отрядов, Самарского Союза Молодежи, Юнармии и Большой Перемены, а также наставники и активисты, проявившие себя в научной, культурной, образовательной и волонтерской деятельности. Также в делегации присутствуют представители родительского сообщества. В Самарской области активно формируется семейное сообщество. Год мы начали со встреч с семьями в муниципалитетах. Мы получаем большой отклик от родителей, которые рады выступать не только участниками событий, но и инициаторами. В этом году нас ждет большой региональный форум "Родные-Любимые", который соберет семьи и представителей семейных династий, которые проживают в нашем регионе", — сказала Кристина Гнатюк.

Ребята отметили, что исполнение гимна Российской Федерации вместе с Владимиром Владимировичем стало одним из самых ярких моментов Съезда, которые они запомнят на всю жизнь. "Очень значимо, когда сам Президент принимает участие в развитии Движения Первых. Когда видишь, что Глава государства вместе с детьми исполняет гимн Российской Федерации на выставке-форуме "Россия", где представлено множество достижений, которые когда-то были чей-то мечтой, это вдохновляет двигаться вперед и справляться с любыми трудностями. И мы видим, что и наши мечты сбываются. Мы гордимся своей огромной дружной страной", — поделился эмоциями от участия в масштабном мероприятии Артем Канаев, житель Шенталинского района, активист и участник регионального медиацентра "Движения Первых".

Съезд Движения Первых проходил с 30 января по 1 февраля. Для участников и гостей на площадках ежедневно были доступны стратегические сессии, мастер-классы, панельные дискуссии, мотивационные встречи и экскурсии по павильонам выставки-форума "Россия". Вместе со взрослыми Первые решали актуальные вопросы организации и определяли будущие направления работы Движения.

Мероприятия съезда наглядно показали идеи Движения Первых, в которых школьники и студенты СПО — инициаторы проектов (принцип "делаем вместе, а не вместо"), педагоги и наставники принимают участие в активностях Движения, воспитывая молодое поколение собственным примером (принцип "наставник — тот, кто рядом, но чуть впереди"), а родители вовлечены в деятельность Движения вместе с детьми (принцип "родители — основа всех ценностей, семья — основа "Движения Первых").

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение Первых" — крупнейшее в Российской Федерации сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.

Участниками Движения Первых являются более 4,7 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 40 тыс. первичных отделений. В 2023 году мероприятия Движения охватили более 7 млн человек.

Программно-проектная деятельность Движения осуществляется по 12 направлениям: "Образование и знания", "Наука и технологии", "Труд, профессия и свое дело", "Культура и искусство", "Волонтерство и добровольчество", "Патриотизм и историческая память", "Спорт", "Здоровый образ жизни", "Медиа и коммуникации", "Дипломатия и международные отношения", "Экология и охрана природы", "Туризм и путешествия".

Работа Движения реализуется в добровольной занятости детей и молодежи во внеучебное время в образовательных организациях, в организациях культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты и на предприятиях.

Движение Первых обеспечивает реализацию Программы воспитательной работы с детьми и молодежью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия и принципе неразрывной связи поколений, в целях создания единого воспитательного пространства равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи, формирования у участников навыков, полезных для практического применения и профориентации.

Крупнейшие проекты Движения Первых: Всероссийский проект "Первая помощь", Всероссийская акция "Окна Победы", Всероссийская акция "Елка желаний", Всероссийский волонтерский проект "МыВместе.Дети", Военно-патриотическая игра "Зарница", Всероссийский проект "Юннаты Первых", Всероссийский проект "Хранители истории", Всероссийский театральный проект "Школьная классика", Всероссийский проект "Медиапритяжение", программа "Мы — граждане России!", Всероссийский проект "Безопасность в Движении".

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве.