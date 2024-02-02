Трое человек пострадали на пожаре в Тольятти

В четверг, 1 февраля, в 21:52, загорелись вещи в квартире на ул. Баныкина, 70 в Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 5 кв. м, присвоили повышенный ранг сложности. На борьбу с огнем направили 30 человек. Пожар ликвидировали в 22:14.

Пострадали три человека. При этом огнеборцы спасли четверых человек. Обстоятельства случившегося устанавливают.