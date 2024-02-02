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Финансы Экономика и бизнес

Большому самосвалу — большие скидки: на китайскую технику продлены программы финансирования

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Карьерные гиганты — самосвалы грузоподъемностью в десятки тонн для транспортировки руды или других полезных ископаемых — всегда привлекают к себе повышенное внимание. Масштабная техника диктует и соответствующий подход к ее реализации. К примеру, поставщик карьерных самосвалов LGMG предлагает юридическим лицам и предпринимателям воспользоваться субсидией в размере 1 000 000 рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе лизинговой компании CARCADE, которая в рамках совместной акции с партнёром — компанией РУСБИЗНЕСАВТО — с января этого года продлевает совместную программу финансирования на спецтехнику китайских производителей.

Партнёрская программа продлевается с обновлённым списком ТС, доступных для оформления с использованием корпоративной скидки-субсидии на аванс при заключении лизингового договора. В рамках программы клиенты CARCADE могут приобрести погрузчики различных комплектаций, экскаваторы, тягачи, самосвалы, автогрейдеры и катки брендов ACE, BULL, FAW, HOWO, LGCE, LGMG, SDLG, SITRAK. Размер скидки составит от 100 тыс. до 1 млн рублей и будет зависеть от категории и модели транспортного средства. Предложение распространяется только на новую технику в наличии либо в поставке через официальных поставщиков компании РБА.

РУСБИЗНЕСАВТО — ведущий оператор на рынке продаж грузовой автотехники, автобусов и спецтехники, обладатель сети современных станций технического обслуживания и ремонта грузовой автотехники, а также один из лидеров по организации снабжения предприятий запасными частями к грузовым автомобилям. "Русбизнесавто" предоставляет своим клиентам широкий ассортимент спецтехники различных производителей, техобслуживание и запчасти, установку доп. оборудования. Компания в настоящее время представлена во всех крупнейших региональных центрах России, а также активно развивает региональную сеть станций технического обслуживания коммерческого транспорта. Все станции предлагают качественный уровень работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, реализуемых компанией.

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