Карьерные гиганты — самосвалы грузоподъемностью в десятки тонн для транспортировки руды или других полезных ископаемых — всегда привлекают к себе повышенное внимание. Масштабная техника диктует и соответствующий подход к ее реализации. К примеру, поставщик карьерных самосвалов LGMG предлагает юридическим лицам и предпринимателям воспользоваться субсидией в размере 1 000 000 рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе лизинговой компании CARCADE, которая в рамках совместной акции с партнёром — компанией РУСБИЗНЕСАВТО — с января этого года продлевает совместную программу финансирования на спецтехнику китайских производителей.
Партнёрская программа продлевается с обновлённым списком ТС, доступных для оформления с использованием корпоративной скидки-субсидии на аванс при заключении лизингового договора. В рамках программы клиенты CARCADE могут приобрести погрузчики различных комплектаций, экскаваторы, тягачи, самосвалы, автогрейдеры и катки брендов ACE, BULL, FAW, HOWO, LGCE, LGMG, SDLG, SITRAK. Размер скидки составит от 100 тыс. до 1 млн рублей и будет зависеть от категории и модели транспортного средства. Предложение распространяется только на новую технику в наличии либо в поставке через официальных поставщиков компании РБА.
РУСБИЗНЕСАВТО — ведущий оператор на рынке продаж грузовой автотехники, автобусов и спецтехники, обладатель сети современных станций технического обслуживания и ремонта грузовой автотехники, а также один из лидеров по организации снабжения предприятий запасными частями к грузовым автомобилям. "Русбизнесавто" предоставляет своим клиентам широкий ассортимент спецтехники различных производителей, техобслуживание и запчасти, установку доп. оборудования. Компания в настоящее время представлена во всех крупнейших региональных центрах России, а также активно развивает региональную сеть станций технического обслуживания коммерческого транспорта. Все станции предлагают качественный уровень работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, реализуемых компанией.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.