В региональном центре "Мой бизнес" пройдет ярмарка фермерских продуктов

В пятницу, 16 февраля, с 12:00 до 15:00, на площадке регионального центра "Мой бизнес" вновь пройдет ярмарка "Свое родное".
Участие в выставке примут производители, зарегистрированные в статусе самозанятых, выпускающие натуральные продукты: сыры, колбасы и мясные деликатесы, хлеб и выпечку, десерты и шоколадные изделия, чай, специи. Сейчас идет прием заявок на портале mybiz63.ru.
Выставки-продажи продукции региональных производителей — один из наиболее популярных инструментов поддержки. Событие пройдет, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".
Сегодня в Самарской области число официально зарегистрированных самозанятых уже превышает 210 тыс. человек. Перечень инструментов поддержки для этой категории начинающих предпринимателей разрабатывает областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым. Сегодня для самозанятых доступны образовательные программы и тренинги, практические курсы с отработкой полученных знаний, услуги по продвижению продукции и многое другое. Ознакомиться с полным перечнем инструментов можно на mybiz63.ru или прийти на очную консультацию в один из центров "Мой бизнес" региона.
Ярмарки "Свое родное" проходят с 2022 года. За это время состоялись шесть выставок-продаж, в которых приняли участие более 50 самозанятых производителей натуральных продуктов. Здесь можно продегустировать и приобрести натуральные и полезные продукты из разных уголков Самарской области.
"У нас своя семейная ферма. Я представляю на ярмарке нашу молочную продукцию, домашний хлеб, сыры, которые вызревают в нашем подвальчике, — поделилась участница ярмарки Оксана Леонтьева из Красноярского района. — В выставке от "Мой бизнес" участвую не в первый раз. Очень довольна, потому что здесь люди становятся с нашей продукцией и становятся нашими постоянными клиентами. Потом советуют нас своим знакомым и так срабатывает "сарафанное радио".
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.