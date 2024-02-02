В региональном центре "Мой бизнес" пройдет ярмарка фермерских продуктов

В пятницу, 16 февраля, с 12:00 до 15:00, на площадке регионального центра "Мой бизнес" вновь пройдет ярмарка "Свое родное".

Участие в выставке примут производители, зарегистрированные в статусе самозанятых, выпускающие натуральные продукты: сыры, колбасы и мясные деликатесы, хлеб и выпечку, десерты и шоколадные изделия, чай, специи. Сейчас идет прием заявок на портале mybiz63.ru.

Выставки-продажи продукции региональных производителей — один из наиболее популярных инструментов поддержки. Событие пройдет, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

Сегодня в Самарской области число официально зарегистрированных самозанятых уже превышает 210 тыс. человек. Перечень инструментов поддержки для этой категории начинающих предпринимателей разрабатывает областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым. Сегодня для самозанятых доступны образовательные программы и тренинги, практические курсы с отработкой полученных знаний, услуги по продвижению продукции и многое другое. Ознакомиться с полным перечнем инструментов можно на mybiz63.ru или прийти на очную консультацию в один из центров "Мой бизнес" региона.

Ярмарки "Свое родное" проходят с 2022 года. За это время состоялись шесть выставок-продаж, в которых приняли участие более 50 самозанятых производителей натуральных продуктов. Здесь можно продегустировать и приобрести натуральные и полезные продукты из разных уголков Самарской области.

"У нас своя семейная ферма. Я представляю на ярмарке нашу молочную продукцию, домашний хлеб, сыры, которые вызревают в нашем подвальчике, — поделилась участница ярмарки Оксана Леонтьева из Красноярского района. — В выставке от "Мой бизнес" участвую не в первый раз. Очень довольна, потому что здесь люди становятся с нашей продукцией и становятся нашими постоянными клиентами. Потом советуют нас своим знакомым и так срабатывает "сарафанное радио".