В Тольятти ушло в суд дело о смерти посетителя бара в драке

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение жителю Ульяновской области по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное нанесение тяжких травм вред здоровью, повлекшем по неосторожности смерть").

По версии следствия, в баре "Джекпот" отдыхала компания из пяти мужчин, у которых возник конфликт с официантами из-за оплаты счета. Около 6:00 в заведение прибыли сотрудники ЧОП и вывели компанию на улицу, где началась потасовка.

Один из посетителей бара — бывший сотрудник этого ЧОПа знал лично охранников и решил помочь им. Он дважды ударил в голову одного мужчину из компании. Тот упал, ударился об лед и потерял сознание. В результате от черепно-мозговой травмы пострадавший скончался через 10 дней.

Уголовное дело направили в Автозаводский районный суд Тольятти.