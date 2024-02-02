В Тольятти ушло в суд дело о смерти посетителя бара в драке

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение жителю Ульяновской области по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное нанесение тяжких травм вред здоровью, повлекшем по неосторожности смерть").
По версии следствия, в баре "Джекпот" отдыхала компания из пяти мужчин, у которых возник конфликт с официантами из-за оплаты счета. Около 6:00 в заведение прибыли сотрудники ЧОП и вывели компанию на улицу, где началась потасовка.
Один из посетителей бара — бывший сотрудник этого ЧОПа знал лично охранников и решил помочь им. Он дважды ударил в голову одного мужчину из компании. Тот упал, ударился об лед и потерял сознание. В результате от черепно-мозговой травмы пострадавший скончался через 10 дней.
Уголовное дело направили в Автозаводский районный суд Тольятти.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.