В Сызрани сгорел ночью Volkswagen Touareg

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В субботу, 3 февраля, в 1:28, загорелась машина неподалеку от дома № 1 по ул. Береговой Шихан в Сызрани. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.