Мужчина пострадал на пожаре в Самарской области

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В пятницу, 2 февраля, в 19:06, начался пожар в доме № 92 на ул. Майской в с. Кинель-Черкассы. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.