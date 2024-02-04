На пожаре в Тольятти спасены две кошки

В Тольятти горела квартира в пятиэтажном доме. В горящем жилье пожарные МЧС России сначала обнаружили одну кошку, позже — вторую.

Последняя уже сильно надышалась дымом, ее огнеборцы ведомства привели в чувства. Животных уже передали соседям. Сейчас они в безопасности.

Огонь на 10 кв. м ликвидировали 24 специалиста и семь единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС России.