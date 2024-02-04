Самарец Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе

Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе.

Сегодня в 11:30:08 по московскому времени космонавт Госкорпорации "Роскосмос" Олег Кононенко, участвующий в годовой экспедиции на Международной космической станции, стал мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полетов.

Он превысил достижение соотечественника Геннадия Падалки, который за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Ожидается, что Олег Кононенко, совершающий пятый космический полет, наберет в сумме 1 000 суток в космосе 5 июня 2024 г. в 00:00:20 мск. А по завершению годовой экспедиции, запланированному на 23 сентября 2024 г., его суммарный налет составит 1 110 суток.