В Самарской области ограничено движение "маршруток" из-за метели

В воскресенье, 4 февраля, с 14:00 до 9:00 5 февраля из-за метели временно ограничено движение маршрутных транспортных средств в Самарской области.

Речь идет об участках:

— км 890+000 — км 1193+000 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск;

— км 296+000 — км 328+400 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к г. Ульяновск;

— км 0+000 — км 160+000 Р-229 "Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград";

— км 330+000 — км 400+031 Р-241 "Казань — Буинск — Ульяновск, подъезд к г. Самара;

— км 23+800 — км 172+800 А-300 "Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан";

— км 29+115 — км 132+565 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к г. Оренбург;

— км 94+000 — км 128+000 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к г. Оренбург (старое направление);

— км 17+900 — км 22+300 Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград