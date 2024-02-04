БК "Самара" закрыл первый этап победой в Перми

"Самара" на выезде переиграла "ПАРМУ" — 77:68.

До середины стартового периода самарцы, в составе которых выделялся Джеймс Томпсон (6 очков), вели в счете. Стоило пермякам перехватить инициативу — треху в цель отправил Александр Гудумак: 14:13 за три минуты до концы четверти. Но затем хозяева реализовали две подряд дальние попытки и завершили десятиминутку в свою пользу — 17:20. Разгоняемая Хейденом Далтоном, наша команда еще выдала рывок в начале второго периода, вернув себе лидерство (25:24 после трех сыгранных минут) — но провалила следующую четырехминутку: 1:14. И только перед самым большим перерывом "Самара" сумела чуть подсократить разницу: 35:44 после попаданий Михаила Кулагина.

"2+1" от Ильи Платонова на старте третьего периода вселили оптимизм в самарских болельщиков (особенно тех, что болели за команду в переполненном "Молоте"). И тот же Платонов в середине четверти сравнял, наконец, счет — 48:48. А треха Александра Гудумака в концовке четверти вывела "Самару" в лидеры — 55:54. В заключительном периоде за дело взялся Джавнтэ Хокинс: его 5 очков подаряд довели преимущество до "+6". Те же 6 очков задела самарцы имели и в середине десятиминутки. Пару раз "ПАРМА" сокращала разницу до минимума — и каждый раз порыв хозяев своими дальними попаданиями останавливал Михаил Кулагин. В концовку гости входили с 4-очковым запасом — и сумели его удержать.