В Самаре 39 человек тушили пожар на ул. Гагарина

В воскресенье, 4 февраля, в 15:07 в чрезвычайную службу поступило сообщение о пожаре в доме 159 на ул. Гагарина в Самаре, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По указанному адресу горели домашние вещи в квартире на площади 10 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 39 человек, которые ликвидировали пожар в 15:47.

В ведомстве отметили, что из здания было эвакуировано 15 человек. Данных о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.