Эвакуатор Mercedes загорелся ночью в Самаре

В понедельник, 5 февраля, в 2:15 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании машины неподалеку от дома 15 на переулке Водителей в Самаре, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел эвакуатор Mercedes. На его тушение были направлены 10 человек. Пожар удалось ликвидировать в 2:30

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося выясняются.