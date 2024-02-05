Мужчина пострадал при пожаре в Чапаевске

В воскресенье, 4 февраля, примерно в 22:56, начался пожар в доме № 14а на ул. Красноармейской в Чапаевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели вещи в квартире на площади 4 кв. м. На борьбу с огнем направили 13 человек. Возгорание ликвидировали в 23:11.

При пожаре пострадал мужчина, а из здания эвакуировали 10 человек. Обстоятельства случившегося устанавливают.