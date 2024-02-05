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Нефтехимия ТЭК

"Тольяттиазот" получил награду компании "Российские железные дороги"

ТОЛЬЯТТИ. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" получил благодарность Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО "РЖД". Предприятие отмечено в номинации "Прорыв года" в рамках мероприятия "Цифровая трансформация логистических процессов: инновации, возможности, перспективы", которое состоялось в Самаре. По итогам 2023 года объем отгрузки продукции компании железнодорожным транспортом увеличился на 37%.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

АО "ТОАЗ" и ОАО "РЖД" связывает многолетнее сотрудничество. Железнодорожный транспорт является одним из ключевых каналов доставки продукции компании клиентам. "Тольяттиазот" отправляет по железной дороге на экспорт и внутренний рынок аммиак, карбамид, карбамидоформальдегидный концентрат (КФК), метанол и аммиачную воду.

В рамках сотрудничества создаются дополнительные логистические маршруты, открываются новые транспортные коридоры, автоматизируются процессы, оптимизируется система перевозки продукции. Так, в прошлом году рост отгрузки карбамида составил 80%, КФК — 397%.

Для обеспечения ритмичной отгрузки продукции подвижной состав ТОАЗа под управлением ООО "Уралхим-Транс" постоянно пополняется новыми вагонами. За последние несколько лет в транспортном парке компании появилось более 1 000 цистерн для перевозки аммиака и свыше 600 минераловозов.

"Тольяттиазот" как современное и развивающееся предприятие поддерживает начинания РЖД в части инноваций, совершенствования логистических процессов и цифровизации. Все это упрощает взаимодействие и улучшает качество. В 2023 году отгрузка железнодорожным транспортом существенно выросла. Компании удалось поставить производственный рекорд, что и отметили партнеры. Но это было бы невозможно без слаженной работы наших коллег из "Уралхим-Транс". Общая нацеленность на результат и дала тот синергетический эффект, который позволил нарастить объемы отгрузки. Награда "РЖД" подтверждает укрепление наших взаимоотношений и сотрудничества в долгосрочной перспективе", — отметил руководитель управления по коммерческой деятельности АО "ТОАЗ" Олег Шахватов.

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